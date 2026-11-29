AlessandriaAmbienteCittadini
Colonie feline di Alessandria, i referenti potranno ritirare il cibo in tre giornate
Il 1°, 3 e 5 dicembre i referenti delle colonie registrate potranno ritirare scatolette e crocchette al Gattile sanitario
ALESSANDRIA – I referenti delle colonie feline registrate potranno ritirare scatolette e crocchette al Gattile sanitario il 1°, 3 e 5 dicembre 2026, dalle 10.30 alle 11.30.
La distribuzione è destinata ai referenti delle quasi 300 colonie feline comunali e il ritiro avviene al Gattile sanitario di viale Teresa Michel 48, presentando la lettera d’invito e la relativa busta nominativa.
Il Comune segnala anche la prosecuzione del piano di sterilizzazione delle colonie feline, i cui interventi si svolgono su prenotazione all’Ambulatorio veterinario comunale, nel Giardino botanico Dina Bellotti, in via Monteverde 24.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese