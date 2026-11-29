ALESSANDRIA – I referenti delle colonie feline registrate potranno ritirare scatolette e crocchette al Gattile sanitario il 1°, 3 e 5 dicembre 2026, dalle 10.30 alle 11.30.

La distribuzione è destinata ai referenti delle quasi 300 colonie feline comunali e il ritiro avviene al Gattile sanitario di viale Teresa Michel 48, presentando la lettera d’invito e la relativa busta nominativa.

Il Comune segnala anche la prosecuzione del piano di sterilizzazione delle colonie feline, i cui interventi si svolgono su prenotazione all’Ambulatorio veterinario comunale, nel Giardino botanico Dina Bellotti, in via Monteverde 24.

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