TORINO – Dopo sei anni di indagini, l’inchiesta sui 44 decessi di anziani ospiti della Rsa Piccola Reggia di Venaria arriva in tribunale. È stata fissata per mercoledì 24 marzo, al tribunale di Ivrea, l’udienza preliminare per i sei imputati rimasti nell’ambito dell’indagine sulla gestione dell’emergenza Covid nella struttura durante la seconda ondata della pandemia.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 5 novembre 2020 e il 17 gennaio 2021, quando il coronavirus si diffuse all’interno della residenza per anziani provocando la morte di 44 ospiti. Le vittime erano residenti a Venaria, Torino e in altri comuni della zona, tra cui Druento e Pianezza.

Tra gli indagati inizialmente figurava anche Massimo Pramaggiore, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Cooperativa Nuova Assistenza Scs Onlus, che gestiva la struttura durante la pandemia. Pramaggiore è morto nel luglio scorso. Restano quindi sei imputati: Davide Porta, amministratore delegato della cooperativa, le ex direttrici della Rsa Sabrina Astolfi e Valeria Michelone e i direttori sanitari di allora Andrea Florian e Valentina Formica.

Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo in relazione alla morte dei 44 ospiti e alle infezioni che avrebbero coinvolto anche una parte del personale sanitario, con 22 addetti contagiati.

Il contagio nella Rsa durante la seconda ondata Covid

L’emergenza alla Piccola Reggia esplose durante la seconda ondata della pandemia. Il 6 novembre 2020 la maggior parte degli anziani ricoverati risultava ancora negativa al Covid, ma nel giro di poche settimane la situazione precipitò. Il virus arrivò a contagiare 99 ospiti su 124, oltre a una parte consistente del personale.

Le indagini furono affidate agli investigatori dello Spresal dell’Asl To4, coordinati dalla pm Valentina Bossi, che ricostruirono la gestione dell’emergenza sanitaria e le procedure adottate all’interno della struttura nei giorni della diffusione del virus.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura contesta presunte violazioni della normativa igienico-sanitaria e delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori e degli ospiti.

In particolare, secondo l’accusa, i pazienti positivi al Covid non sarebbero stati adeguatamente isolati e non sarebbe stata garantita una separazione efficace tra i percorsi cosiddetti «sporco» e «pulito», necessari per evitare la diffusione del contagio. Tra le contestazioni figura anche la presunta carenza di dispositivi di protezione individuale, a partire dalle mascherine e dagli altri strumenti di sicurezza.

Secondo la ricostruzione della Procura, i decessi sarebbero riconducibili proprio alle presunte violazioni delle misure di prevenzione e contenimento del virus.

124 familiari tra le persone offese

Sono 124 le persone individuate come parti offese nell’inchiesta: coniugi, figli, nipoti, fratelli e sorelle degli anziani che si ammalarono e morirono durante l’emergenza sanitaria.

Una parte consistente dei familiari sarà presente nel procedimento attraverso i propri legali. «Noi ci costituiremo parte civile», annunciano gli avvocati Alberto Versari e Tommaso Levi, che assistono circa la metà dei familiari delle vittime.

Nell’inchiesta la Procura, coordinata dalla procuratrice capo Gabriella Viglione, contesta inoltre ai vertici della cooperativa presunte violazioni commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Secondo l’ipotesi accusatoria, alcune scelte organizzative sarebbero state orientate al risparmio sui costi della sicurezza, a discapito delle misure necessarie per tutelare ospiti e lavoratori.

Con l’udienza preliminare del 24 marzo si aprirà una nuova fase giudiziaria di una vicenda che ha segnato profondamente le famiglie delle 44 persone morte nella Rsa durante uno dei periodi più drammatici della pandemia. Sarà il procedimento a stabilire le eventuali responsabilità degli imputati.

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