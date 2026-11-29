SETTIMO TORINESE – Schianto all’alba lungo l’autostrada A4 Torino-Milano con quattro giovanissimi coinvolti. Intorno alle 6:00 di questa mattina, domenica 29 novembre, una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni si è ribaltata lungo la carreggiata in direzione Milano, all’altezza dello svincolo di Settimo Torinese, senza coinvolgere altri mezzi.

La corsa in ospedale

Immediato l’intervento dei soccorsi, attivata con tre ambulanze del 118 Azienda Zero. Ad avere la peggio nell’impatto è stato uno dei passeggeri, un ventenne che ha riportato un serio trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Ferite di media gravità invece per un altro passeggero, un diciannovenne accompagnato in codice giallo al CTO del capoluogo. Meno preoccupanti le condizioni del conducente e del terzo passeggero (entrambi ventenni) trasferiti per accertamenti in codice verde sempre al San Giovanni Bosco.

Rilievi della Polstrada

Sul luogo dell’incidente hanno operato i Vigili del Fuoco del distaccamento Torino Stura e gli ausiliari Satap per mettere in sicurezza il veicolo e ripristinare la viabilità autostradale. I rilievi per chiarire l’esatta dinamica del ribaltamento sono affidati agli agenti della Polizia Stradale di Novara.

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