TORINO – Sono ora al sicuro sotto la custodia dell’Enpa i tre esemplari — un cane corso e due pitbull — recuperati nella serata di martedì 24 novembre all’interno del Parco Sempione, a Torino, durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Comando provinciale dell’Arma.

Il controllo

A notare i tre cani aggirarsi tra i viali del parco e la zona delle piscine sono stati i militari della Compagnia Torino Oltre Dora, impegnati nel pattugliamento serale insieme alle squadre del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti «Tuscania». Una volta avvicinati e messi in sicurezza gli animali con il supporto degli agenti della Polizia Locale di Torino, le verifiche hanno permesso di accertare che nessuno dei tre fosse dotato del microchip obbligatorio, rendendo al momento impossibile risalire ai proprietari o chiarire come siano finiti nell’area verde.

L’operazione rientra nel piano di vigilanza rafforzata avviato nelle zone più sensibili del capoluogo piemontese e riporta al centro l’importanza della registrazione all’anagrafe canina. Il dispositivo elettronico, oltre a essere un obbligo di legge, resta infatti lo strumento indispensabile per garantire la tracciabilità degli animali e favorirne il ricongiungimento con le famiglie in caso di smarrimento.

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