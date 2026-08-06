L’anno in cui Juve e Toro avevano sulla maglia uno sponsor di elettrodomestici

TORINO – Chi ha qualche anno in più non faticherà a ricordare le maglie della Juventus con sponsor Ariston e quelle del Toro con sponsor Indesit. Nella mente dei tifosi sono due storiche sponsorizzazioni. In realtò, se per la Juve il rapporto con Ariston fu davvero storico, per il Toro quello con Indesit fu decisamente più limitato.

La cosa curiosa è che il “derby degli elettrodomestici” a Torino si svolse in realtà in una sola stagione e addirittura, nella partita di ritorno i due marchi nemmeno si incontrarono sul campo del comunale. Ma andiamo con ordine.

Il rapporto tra la Juventus e Ariston

Come detto, il rapporto tra la Juventus e il marchio Ariston fu davvero storico. La serie A aprì alla possibilità di far comparire uno sponsor sulle magliette nel 1981 e la Juve strinse un accordo con la società Merloni Termosanitari e così Ariston divenne il primo sponsor sulla maglia bianconera.

Un rapporto di lunga durata perchè quel nome rimase sulle magliette fino alla stagione 1988-89. Il rapporto più lungo con uno sponsor se si esclude il “casalingo” Jeep.

Il rapporto tra il Toro e Indesit

Più breve fu il rapporto tra il Toro e Indesit. Il primo sponsor dei granata fu Barbero, nel 1981. Poi fu la volta di Ariostea e di Sweda e solo il quarto nome ad apparire sulle magliette del Toro fu Indesit. Era il 1988 e il marchio di elettrodomestici rimase su quelle maglie fino al 1991.

Tre anni significativi e sfortunati. Prorpio nel 1989, al termine della prima annata, il Toro retrocesse a sorpresa in serie B.

L’anno del derby degli elettrodomestici

Così l’annata 1988-89 fu in effetti l’anno del derby degli elettrodomestici a Torino, con la Juve sponsorizzata Ariston ed il Toro brandizzato Indesit.

Per la Juve fu un anno da quarto posto, l’anno dell’accoppiata Coppa Italia e Coppa UEFA, l’ultimo anni di Dino Zoff in panchina e l’anno che portò alla rivoluzione mancata di Gigi Maifredi.

Per il Toro fu un anno drammatico. In panchina di alternarono Gigi Radice, Claudio Sala e il re dele giovanili Sergio Vatta, ma nulla riuscì ad evitare una retrocessione inattesa.

Ma in quell’anno ci sono almeno altre due curiosità da segnalare che riguardano gli sponsor.

Il ruolo di Merloni Elettrodomestici

Abbiamo parlato di “derby degli elettrodomestici” e c’è un particolare che rende la faccenda ancora più curiosa. Nel 1987 la Indesit era stata acquisita dalla Merloni Elettrodomestici, scorporata dalle Industrie Merloni una decina di anni prima.

Così in quel fatidico 1988-89 Ariston e Indesit erano di proprietà di un unica azienda, la Merloni Elettrodomestici, appunto. Un derby nel derby, insomma.

Un solo derby

In realtà tutta questa bella storia ha una cocnlusione se possibile ancora più curiosa. Nel derby di riotrno del 1988-89, infatti, il Toro decise di scendere in campo con una maglia senza sponsor. Era il 14 maggio 1989 e l’idea era di omaggiare i caduti di Superga. Così in quel derby Ariston e Indesit non si incontrarono sul campo del comunale.

Ne consegue che tutta la storia che vi abbiamo raccontato si riduce ad un unico incontro: il derby d’andata del 31 dicembre 1988. Segnò “Spillo” Altobelli e la Juve vinse 1-0. Questo.

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