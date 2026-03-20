Quali sono i 10 luoghi segreti di Torino che quasi nessuno conosce

TORINO – Torino è una città che si svela lentamente. Accanto ai grandi monumenti – dalle residenze sabaude ai musei più famosi – esistono luoghi poco conosciuti, nascosti tra cortili, chiese e quartieri periferici, che raccontano storie sorprendenti.

Ecco 10 luoghi segreti di Torino che quasi nessuno conosce, perfetti per chi vuole scoprire un lato più insolito della città. Se ne conoscete altri segnalateci nei commenti a fondo articolo.

10 luoghi segreti di Torino che quasi nessuno conosce

La Cappella dei Mercanti

Nel cuore del centro storico, in Via Garibaldi, si nasconde una cappella barocca poco conosciuta.

È famosa anche perchè conserva al suo interno un Calendario perpetuo, una sorta di computer ante litteram.

Il Rifugio antiaereo di Palazzo Civico

Sotto il municipio della città esiste un rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale, visitabile in alcune occasioni speciali. Un luogo che racconta i bombardamenti che colpirono Torino negli anni Quaranta.

La chiesa più piccola della città

Chiesa di San Lorenzo in piazza Castello.

Molti visitatori entrano per ammirare la spettacolare cupola barocca progettata da Guarino Guarini, ma pochi sanno che alcuni ambienti nascosti della chiesa erano utilizzati per misteriose riunioni religiose e confraternite segrete.

Il giardino medievale nascosto

Borgo Medievale

Nel parco del Parco del Valentino si trova un villaggio ricostruito nell’Ottocento che riproduce un borgo medievale.

Molti però non scoprono il piccolo giardino con piante officinali e medicinali, ricreato come quelli dei monasteri medievali.

La scala nascosta di Palazzo Carignano

Nel palazzo barocco dove nacque Vittorio Emanuele II si trova una scala monumentale poco visibile ai visitatori, un capolavoro di architettura scenografica.

Il cimitero ebraico nascosto

All’interno del Cimitero Monumentale di Torino esiste una sezione storica poco conosciuta dedicata alla comunità ebraica, con tombe ottocentesche ricche di simboli e iscrizioni ebraiche.

Il campanile romanico nascosto

Campanile del Duomo di Torino

Accanto al Duomo di Torino si trova uno dei pochi resti medievali della città, un campanile romanico che spesso sfugge ai turisti.

Il villaggio liberty dimenticato

Villaggio Leumann

A pochi minuti dal centro si trova un quartiere operaio di fine Ottocento con case liberty colorate, una scuola e una chiesa progettate per gli operai del cotonificio Leumann.

Le gallerie sotterranee della Cittadella

Mastio della Cittadella

Sotto la città esiste una rete di chilometri di gallerie militari sotterranee, costruite per difendere Torino durante gli assedi del Seicento e del Settecento.

Il giardino segreto della Villa della Regina

Questa residenza sabauda sulle colline torinesi è molto meno frequentata di altre.

Il suo giardino all’italiana con vigneto storico è uno dei luoghi più suggestivi e tranquilli della città.

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