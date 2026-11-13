C’è un paese in Piemonte dove le strade del centro storico sono numerate in numeri romani

MONTEMAGNO – Nel cuore del Monferrato astigiano c’è un paese che conserva ancora oggi una struttura medievale riconoscibile, fatta di stradine strette, case addossate le une alle altre, scorci panoramici e un castello che domina dall’alto il paesaggio circostante. È Montemagno Monferrato, un piccolo centro che custodisce alcune particolarità curiose, a partire dalla sua rete di dodici vicoli identificati con numeri romani.

Il borgo si sviluppa sulla sommità di una collina e il suo profilo è riconoscibile anche da lontano proprio grazie alla presenza del castello. Ma passeggiare per Montemagno significa anche scoprire una storia che attraversa più di mille anni, antiche chiese, testimonianze medievali e qualche racconto legato alla tradizione popolare.

Dodici vicoli per perdersi nel borgo medievale

Una delle caratteristiche più particolari di Montemagno è la conformazione del suo centro storico. Il nucleo antico ha una forma triangolare e conserva un reticolo di stradine che si sviluppa intorno al castello.

Sono dodici i vicoli che attraversano il borgo e la loro particolarità è che sono identificati con altrettanti numeri romani. Una sorta di piccola mappa numerica che accompagna chi visita il paese alla scoperta delle sue strade più antiche.

Le abitazioni, spesso addossate le une alle altre, conservano elementi architettonici di origine medievale, tra cui finestre gotiche e decorazioni in cotto. Il risultato è un centro storico nel quale la struttura del passato è ancora ben leggibile.

Il castello e una storia che comincia prima dell’anno Mille

Il cuore del paese è il castello medievale, conosciuto anche come Castello dei Conti Calvi di Bergolo, che sorge sul punto più alto dell’abitato. Le prime testimonianze documentarie di Montemagno risalgono al 974, quando il nome del luogo compare in un atto di donazione del vescovo di Asti Rozone.

Già allora sulla sommità della collina doveva esistere una struttura fortificata. Il castello venne successivamente rimaneggiato, soprattutto tra il XIII e il XIV secolo, e conserva ancora elementi che raccontano le diverse fasi della sua storia.

Osservandolo dall’esterno si possono riconoscere le antiche mura, le torri e le decorazioni in cotto e tufo. Tra gli elementi più caratteristici ci sono le finestre ad arco acuto e le merlature, che restituiscono l’aspetto di una fortezza medievale.

Una curiosità riguarda proprio la sua funzione originaria: non era nato come residenza signorile, ma soprattutto come struttura difensiva. Solo successivamente gli interventi architettonici hanno trasformato parte degli ambienti, rendendoli più simili a quelli di una dimora nobiliare.

La posizione del castello permette inoltre di percorrere una breve strada panoramica comunale che corre lungo le mura e offre una vista sulle colline e sui paesi vicini, tra cui Vignale Monferrato, Altavilla Monferrato, Viarigi e Casorzo.

La scalinata monumentale e la chiesa dell’Assunta

Un altro elemento che colpisce chi arriva a Montemagno è la scenografica scalinata che conduce alla chiesa dell’Assunta, nella centrale piazza San Martino.

L’edificio, costruito intorno al Seicento, è preceduto da un’ampia scalinata in pietra e da un colonnato che ne sottolinea la monumentalità. La piazza e la chiesa rappresentano uno degli scorci più caratteristici del paese.

La storia dell’edificio è legata anche a un passaggio particolare: fino al 1648 la chiesa era una proprietà gentilizia della famiglia Montalero. In quell’anno venne donata alla popolazione e destinata a diventare la nuova parrocchiale, anche perché la precedente chiesa di Santa Maria si trovava in una posizione più scomoda da raggiungere.

All’interno si conservano antiche pitture sulla volta, arricchite da decorazioni dorate, oltre a diverse opere d’arte sacra.

La casa sul portone e le tracce delle antiche mura

Passeggiando per le strade del centro si incontra anche un’altra testimonianza del passato fortificato di Montemagno: la cosiddetta Casa sul Portone.

Si tratta dell’ultima porta rimasta della cinta muraria medievale, una traccia concreta di quando il paese era protetto da un sistema difensivo che circondava il nucleo abitato.

La struttura risale al XIII secolo e rappresenta uno degli elementi architettonici che permettono ancora oggi di immaginare l’organizzazione del borgo in epoca medievale.

Poco fuori dal centro si trovano invece i resti della chiesa romanica di San Vittore e Corona, con il campanile e parte dell’abside. Un’altra testimonianza di interesse è la chiesa di Santa Maria della Cava, che conserva pregevoli affreschi quattrocenteschi nell’area absidale.

Merita una menzione anche il santuario campestre della Madonna di Vallinò, immerso in una piccola conca verde tra le colline.

Un paese dove si produce anche il Ruché

Montemagno non è soltanto un borgo di interesse storico e architettonico. Il territorio è anche legato a una delle produzioni vinicole più particolari del Monferrato: il Ruché di Castagnole Monferrato.

Il Comune rientra infatti nell’area di produzione di questa denominazione, che comprende soltanto sette centri. Si tratta di un vino rosso piemontese ottenuto dall’omonimo vitigno, caratterizzato da profumi intensi e da una personalità aromatica riconoscibile.

La viticoltura rappresenta una parte importante del paesaggio locale, con vigneti che si alternano a campi e boschi seguendo il profilo delle colline.

Da Montemagno a Montemagno Monferrato

C’è infine una curiosità anche nel nome del paese. La denominazione ufficiale è cambiata il 2 novembre 2023, quando il Comune ha assunto il nome di Montemagno Monferrato, aggiungendo il riferimento al territorio storico e geografico di appartenenza.

In piemontese il paese viene chiamato Montmagn.

Con poco più di mille abitanti, Montemagno conserva così un’identità legata alla storia medievale, alla tradizione agricola e al paesaggio collinare. Un luogo nel quale, nel giro di pochi passi, si passa dalle antiche fortificazioni alle chiese storiche, dai vicoli numerati ai panorami sui vigneti del Monferrato.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese