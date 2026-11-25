TORINO – Giornalista, scrittrice, pedagogista e promotrice di iniziative sociali, Paola Lombroso Carrara è stata una figura importante della cultura italiana tra Otto e Novecento. Figlia del celebre Cesare Lombroso, contribuì alla nascita del Corriere dei Piccoli, inventò un sistema di biblioteche per portare i libri nelle scuole di campagna e si batté per migliorare le condizioni di vita dei bambini più poveri. Una storia legata profondamente a Torino, città nella quale visse gran parte della sua vita.

C’è anche il suo lavoro dietro la nascita di una delle pubblicazioni più importanti della storia dell’editoria italiana per ragazzi. Eppure, per molto tempo, il nome di Paola Lombroso è rimasto in secondo piano rispetto a quello del giornale che aveva contribuito a ideare.

Paola Lombroso Carrara è stata una donna capace di muoversi tra giornalismo, letteratura, pedagogia e impegno sociale, in un’epoca nella quale gli spazi pubblici e professionali erano ancora largamente dominati dagli uomini. La sua vicenda si intreccia con quella della Torino di fine Ottocento e della prima metà del Novecento, tra socialismo, battaglie per l’istruzione e iniziative a favore delle fasce più fragili della popolazione.

Dalla famiglia Lombroso alla Torino di fine Ottocento

Paola Marzola Lombroso nacque a Pavia il 14 marzo 1871. Era la primogenita di Cesare Lombroso, medico, antropologo e criminologo, e di Nina De Benedetti, donna colta che partecipò anche alle attività scientifiche del marito.

Nel 1876 la famiglia si trasferì a Torino, dove Cesare Lombroso aveva ottenuto un incarico universitario. Fu proprio nel capoluogo piemontese che Paola crebbe, entrando in contatto con un ambiente intellettuale vivace, frequentato da studiosi, politici e protagonisti della cultura dell’epoca.

La sua formazione fu particolare. Nonostante avesse mostrato interesse per gli studi classici, abbandonò il percorso liceale prima del diploma e non frequentò l’università. Scelse invece una formazione privata, coltivando soprattutto gli interessi per la psicologia, la pedagogia e la letteratura.

Ancora giovanissima iniziò a collaborare con il padre alla rivista scientifica Archivio di psichiatria, pubblicando contributi di carattere antropologico e pedagogico. Parallelamente si avvicinò alla scrittura giornalistica, collaborando con testate come il Fanfulla della domenica, la Gazzetta letteraria e Vita Moderna.

Il suo interesse si concentrò progressivamente sul mondo dell’infanzia. I bambini, la loro educazione e le condizioni sociali nelle quali crescevano sarebbero diventati il filo conduttore di gran parte della sua attività.

L’incontro con Anna Kuliscioff e l’impegno socialista

Un incontro destinato a lasciare il segno nella sua vita fu quello con Anna Kuliscioff, figura di primo piano del movimento socialista e delle battaglie per l’emancipazione femminile.

La sua presenza nell’ambiente frequentato dalla famiglia Lombroso contribuì ad aprire nuovi orizzonti a Paola. Kuliscioff rappresentava un modello di donna indipendente, capace di esercitare una professione e di partecipare attivamente alla vita politica e sociale.

Paola si avvicinò così alle idee socialiste e cominciò a collaborare con diverse pubblicazioni, tra cui Il Grido del Popolo, Germinal e Avanti!. Nei suoi articoli affrontava le condizioni delle classi popolari, le disuguaglianze sociali e la necessità di garantire maggiori opportunità attraverso l’istruzione.

Il suo impegno ebbe anche conseguenze giudiziarie. Nel 1898 venne incriminata con l’accusa di eccitamento all’odio tra le classi sociali e condannata a tre mesi e mezzo di carcere, pena successivamente commutata in un’ammenda.

Un anno prima aveva già avviato, insieme alla sorella Gina, un progetto destinato a lasciare un segno nella storia dell’educazione torinese.

Nel 1896 le due sorelle avevano infatti fondato Scuola e famiglia, un’istituzione pensata per sostenere gli alunni delle scuole elementari, soprattutto quelli provenienti dalle famiglie operaie. L’obiettivo era offrire un sostegno nello studio dopo le lezioni, evitando che i bambini rimanessero senza assistenza e contribuendo a contrastare l’analfabetismo.

L’iniziativa ebbe un successo considerevole e arrivò a coinvolgere tutte le scuole elementari di Torino, sotto la direzione del Comune. Fu un’esperienza importante anche per la maturazione del pensiero pedagogico di Paola: il contatto diretto con i bambini delle famiglie meno abbienti le permise di comprendere quanto le condizioni economiche e sociali influenzassero le possibilità di crescita e formazione.

Il matrimonio con Mario Carrara e il ritorno a Torino

Il 10 febbraio 1899 Paola sposò Mario Carrara, medico e criminologo, allievo di suo padre Cesare Lombroso.

Dopo il matrimonio i due si trasferirono a Cagliari, dove Carrara aveva ottenuto una cattedra universitaria di medicina legale. Nel 1903 tornarono a Torino. Dal matrimonio nacquero due figli, Enrico e Maria Gina.

La casa dei Carrara-Lombroso divenne progressivamente un luogo di incontro per intellettuali, studiosi e personalità impegnate nella vita culturale e politica italiana.

Il rapporto con il mondo intellettuale torinese sarebbe diventato ancora più importante durante il fascismo. Mario Carrara fu infatti uno dei pochissimi professori universitari che nel 1931 rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà al regime. Una scelta che gli costò la cattedra e l’esclusione dagli incarichi pubblici.

Dal 1931 il salotto della famiglia divenne un punto di riferimento per gli ambienti antifascisti torinesi. Tra le persone che lo frequentarono figuravano Leone Ginzburg, Altiero Spinelli, Luigi Salvatorelli e Tina Rieser.

La nascita del Corriere dei Piccoli: l’idea di Paola Lombroso

La vicenda per cui Paola Lombroso è ricordata più frequentemente è legata alla nascita del Corriere dei Piccoli, una delle pubblicazioni più importanti nella storia italiana della stampa per ragazzi.

L’idea maturò nei primi anni del Novecento. Paola era convinta che anche i bambini avessero bisogno di un giornale pensato appositamente per loro, capace di unire intrattenimento, lettura e formazione culturale.

Non voleva semplicemente una raccolta di racconti per l’infanzia, ma una vera pubblicazione periodica, sostenuta dall’organizzazione di un grande quotidiano e realizzata con il contributo di autori e illustratori.

Nel 1906 presentò il progetto a Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera. In precedenza aveva cercato di proporlo anche al quotidiano milanese Il Secolo, senza successo.

Albertini si mostrò interessato e Paola cominciò a lavorare alla struttura editoriale della nuova pubblicazione. Studiò i periodici per ragazzi francesi e anglosassoni, individuò possibili collaboratori e contribuì a definire il progetto culturale.

Il Corriere dei Piccoli uscì il 27 dicembre 1908 come supplemento del Corriere della Sera. La rivista avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dei fumetti e delle storie illustrate in Italia, diventando per decenni un punto di riferimento per intere generazioni di lettori.

Ma per Paola Lombroso il successo del progetto fu accompagnato da una profonda delusione.

Nonostante il ruolo determinante avuto nell’ideazione e nell’organizzazione del giornale, non le venne affidata la direzione. Albertini scelse infatti un uomo, il giornalista Silvio Spaventa Filippi. La questione era legata anche alle divergenze politiche tra le idee socialiste di Paola e l’orientamento del quotidiano, ma il pregiudizio nei confronti di una donna alla guida di una pubblicazione ebbe un peso significativo.

Dopo una lunga trattativa, Paola accettò di collaborare al giornale senza un ruolo ufficiale paragonabile al lavoro svolto per la sua fondazione.

Cominciò a firmarsi con lo pseudonimo di Zia Mariù, occupandosi in particolare della rubrica Corrispondenza, attraverso la quale dialogava direttamente con i giovani lettori.

La sua permanenza nella redazione fu però difficile. Le divergenze con la direzione e le censure ai suoi interventi finirono per compromettere il rapporto con il giornale. Nel 1912 lasciò definitivamente il Corriere dei Piccoli.

La storia della sua esclusione rappresenta uno degli episodi più significativi delle difficoltà incontrate dalle donne che, all’inizio del Novecento, cercavano di affermarsi nel mondo del giornalismo e dell’editoria.

Le Bibliotechine rurali: portare i libri nelle scuole di campagna

Se il Corriere dei Piccoli rappresentò il progetto editoriale più conosciuto di Paola Lombroso, le Bibliotechine rurali furono probabilmente una delle iniziative alle quali rimase maggiormente legata.

L’idea nacque da una lettera inviata da una maestra del Biellese alla rubrica di Zia Mariù. L’insegnante chiedeva ai lettori del giornale se fossero disponibili a donare alcuni libri per una scuola di campagna che ne era completamente sprovvista.

La risposta dei bambini fu positiva e in breve tempo venne organizzata una raccolta di volumi da destinare alle scuole che ne facevano richiesta.

Paola trasformò quella prima esperienza in un progetto molto più ampio. Attraverso le pagine del Corriere dei Piccoli invitò i giovani lettori a contribuire alla creazione di piccole biblioteche destinate ai bambini delle campagne, spesso privi di qualsiasi possibilità di accesso ai libri.

Il sistema era originale e coinvolgeva direttamente i ragazzi. I lettori del giornale, soprannominati Cavalieri del libro, raccoglievano volumi, organizzavano iniziative per ottenere fondi e seguivano nel tempo le scuole alle quali venivano destinati i libri.

Si chiedeva, per esempio, di inviare un francobollo da 10 centesimi in occasione del proprio compleanno o di quello di un familiare. Altre risorse arrivavano da recite, lotterie, vendite di calendari e cartoline illustrate.

Il risultato fu notevole: già nel 1910 erano 125 le biblioteche di campagna che beneficiavano dell’iniziativa.

Il progetto aveva anche un importante valore sociale. I bambini delle famiglie borghesi che leggevano il Corriere dei Piccoli entravano in contatto con i coetanei delle scuole rurali, creando una rete di solidarietà tra realtà economiche e geografiche differenti.

Dopo l’uscita dal giornale, Paola continuò a occuparsi delle biblioteche fondando il Bollettino delle Bibliotechine Rurali, un periodico che mantenne viva la rete di finanziamento e distribuzione dei libri.

L’iniziativa si interruppe durante il fascismo, quando le attività delle bibliotechine vennero progressivamente assorbite dalle istituzioni del regime. Paola riuscì però a far ripartire il progetto nel 1951, nel difficile contesto della ricostruzione del dopoguerra.

La Casa del Sole e l’assistenza ai bambini più fragili

L’impegno di Paola Lombroso non si limitò alla promozione della lettura e dell’istruzione.

Durante la Prima guerra mondiale si dedicò anche all’assistenza dei bambini rimasti senza un adeguato sostegno familiare a causa della partenza dei padri per il fronte.

A partire dal 1915 organizzò un asilo-ricovero a Villa Perroncito, nella località di Lavoretto, destinato ad accogliere i figli dei richiamati alla guerra che non avevano altri parenti in grado di occuparsi di loro.

La struttura iniziò ospitando 35 bambini. Nel giro di due anni il numero degli assistiti arrivò a 362, raggiungendo quota 600 alla fine del conflitto.

Da questa esperienza nacque la Casa del Sole, un’istituzione pensata per accogliere i figli sani di persone affette da tubercolosi. L’obiettivo era proteggerli non soltanto dal rischio del contagio, ma anche dalle condizioni di povertà e trascuratezza nelle quali molte famiglie erano costrette a vivere.

A metà degli anni Trenta la gestione della struttura venne sottratta a Paola e assorbita dalle attività assistenziali del regime fascista. Dopo la guerra, anche a causa dei bombardamenti e dei saccheggi subiti, la Casa del Sole venne ricostruita e riprese la propria attività come colonia permanente antitubercolare.

Queste iniziative testimoniano una concezione dell’educazione che andava ben oltre la scuola: per Paola Lombroso, garantire un futuro ai bambini significava anche offrire loro protezione, assistenza e condizioni di vita dignitose.

Zia Mariù, la scrittrice per bambini

Accanto all’attività giornalistica e sociale, Paola Lombroso portò avanti per tutta la vita il lavoro di scrittrice.

Con lo pseudonimo di Zia Mariù pubblicò racconti, fiabe e testi destinati ai lettori più giovani. Le sue opere non avevano soltanto una funzione ricreativa: attraverso le storie cercava di trasmettere valori come la solidarietà, l’amicizia, il rispetto degli altri e l’attenzione verso la natura.

Tra i suoi lavori figurano Saggi di psicologia del bambino, pubblicato nel 1894, La vita dei bambini del 1904 e Storie per voi bambini di Zia Mariù, uscito nel 1922.

Nel 1912 pubblicò inoltre Le fiabe di Zia Mariù, una raccolta che avrebbe avuto diverse riedizioni.

La sua produzione rifletteva una precisa idea di letteratura per l’infanzia: i bambini non dovevano essere considerati semplicemente destinatari di insegnamenti impartiti dagli adulti, ma lettori dotati di curiosità, immaginazione e capacità di comprendere il mondo attraverso le storie.

Gli ultimi anni, il riconoscimento e la morte a Torino

Durante il fascismo le attività di Paola Lombroso subirono forti limitazioni. La sua famiglia, di origine ebraica, e l’impegno antifascista del marito contribuirono a rendere sempre più difficile la vita dei Carrara.

Paola fu costretta a rifugiarsi in Svizzera durante le persecuzioni razziali. Dopo la Liberazione tornò in Italia e riprese a occuparsi dei suoi studi e delle iniziative dedicate all’infanzia.

Nel 1950 ricevette la medaglia d’oro dei benemeriti della pubblica istruzione, un riconoscimento per il lavoro svolto nel campo dell’educazione e dell’assistenza ai bambini.

Morì a Torino il 23 gennaio 1954, all’età di 82 anni.

Per molto tempo il suo contributo alla nascita del Corriere dei Piccoli e alla storia dell’educazione italiana rimase poco conosciuto. La riscoperta della sua figura è arrivata soprattutto attraverso gli studi successivi, tra cui quelli dedicati alla storia delle donne intellettuali tra Ottocento e Novecento.

La sua vicenda racconta una storia che va oltre quella di una scrittrice o di una giornalista. Paola Lombroso fu una donna che cercò di trasformare le proprie idee in progetti concreti, mettendo al centro i bambini, l’accesso alla cultura e la possibilità di offrire opportunità anche a chi partiva da condizioni svantaggiate.

E proprio a Torino, la città che l’aveva vista crescere e nella quale aveva realizzato alcune delle sue iniziative più importanti, si è sviluppata gran parte di questa storia.

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