Lo striscione anti-leghista esposto a Economia è stato tolto: “lesivo del decoro della scuola”

Gli studenti dell’Assemblea di Economia, un gruppo studentesco di SI, Studenti Indipendenti, aveva esposto venerdì 14 giugno uno striscione con scritto: “+fr*ci – leghisti” a una finestra della Scuola di Management ed Economia in corso Unione Sovietica a Torino. Il motivo della protesta, dicono gli stessi studenti, riguarda le polemiche contro il Pride, che si è svolto a Torino sabato 15 scorso.

Pochi giorni prima della sfilata l’assessore neoeletto della Regione Fabrizio Ricca aveva polemizzato contro la giunta M5s della sindaca Chiara Appendino per aver firmato il manifesto del Pride, che, secondo Ricca, comprende posizioni antisioniste, per il poliamore e per l’apertura dei confini degli Stati, ingiustificabili per le politiche della Lega.

Gli studenti hanno quindi voluto dimostrare la loro posizione con lo slogan sul lenzuolo, ma la direzione della SME l’ha valutato “lesivo del decoro della scuola” e l’ha fatto rimuovere, una decisione, per l’Assemblea di Economia, che è un “atto di censura”.

La dichiarazione di Ricca non si è fatta attendere: “Ha fatto bene l’Università a far rimuovere uno striscione volgare e lesivo della libertà di pensiero di tutti”. “Forse i militanti dei collettivi di sinistra non lo sanno ma a economia, come in tutti gli altri dipartimenti, ci sono studenti della Lega e nostri elettori – afferma l’assessore leghista – e il loro diritto di vivere l’ateneo non può essere messo in discussione. Criticare è lecito ma insultare e discriminare chi esprime un legittimo dissenso sul Pride, no. Per quanto mi riguarda la decisione dei docenti non può che essere giustificata”.