53 auto donate dal Club alpino italiano ad Anpas: 5 anche alle associazioni piemontesi

Il Club alpino italiano ha donato 53 auto ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) per l’assistenza domiciliare nelle aree montane, cinque delle quali sono state destinate ad Anpas Piemonte e due all’Anpas della Valle d’Aosta.

“Vicini alle montagne, noi ci siamo” è la frase riportata sulle 53 autovetture che il Club alpino italiano ha donato ad Anpas. Le auto copriranno tutte le regioni italiane e consentiranno ai volontari delle pubbliche assistenze di continuare ad assistere le persone più a rischio di marginalità che vivono in comunità isolate e montane. Le auto saranno destinate a tutte le regioni italiane.

In Piemonte le cinque Fiat Panda donate dal Cai verranno utilizzate nei comuni presidiati dalla Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx (To), dalle Croce Verde di Perosa Argentina (To), Corpo Volontari Soccorso di Ornavasso (Vco), Soccorso Alta Valsesia di Alagna Valsesia (Vc) e Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana (Cn).