Italia in finale a Euro2020: i festeggiamenti per le strade in Piemonte

Non solo a Torino (L’Italia è in finale: esplode la festa in Piazza Vittorio Veneto a Torino – Quotidiano Piemontese), ma anche in altre zone del Piemonte nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7, sono esplosi i caroselli per i festeggiare la qualificazione della squadra di Roberto Mancini alla finale contro una tra Danimarca e Inghilterra, a Londra allo stadio di Wembley il prossimo 11 luglio.

A Rivarolo Canavese e Venaria moltissime le persone riversatisi per strada in lunghissimi caroselli che, a suon di clacson, cori e sventolii di bandiere tricolori hanno festeggiato la vittoria azzurra fino a notte fonda, anche in questo caso con un distanziamento nullo e molte poche mascherine indossate.

