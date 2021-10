Continuano le difficoltà nel sud del Piemonte a causa del Maltempo. La linea Sfr tra Torino e Savona è interrotta tra S. Giuseppe di Cairo – Savona per frana nei pressi della ferrovia.

E’ stato attivato servizio sostitutivo con autobus via autostrada. A causa dell’allerta meteo la situazione è in evoluzione anche per quel che riguarda la transitabilità delle strade.