Maltempo, problemi a Ovada sulla A26, preocupa il torrente Erro

La situazione del maltempo comincia, come previsto, a farsi seria soprattutto nell’alessandrino. Il torrente Erro è in piena ed i guadi sono stati chiusi. La provinciale 50 verso la Liguria è impraticabile. I problemi maggiori sembrano essere sulla A26 nella zona di Ovada. Stessi problemi sulla SS 456 del Turchin, con presenza di massi sulla carreggiata in località Ciusa.

Sempre a Ovada un guasto presumibilmente dovuto al maltempo ha causato ritardi ai treni e disagi per i pendolari della linea Acqui – Ovada – Genova.