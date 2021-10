I 1000 TIR che attraversano la bassa Valle Stura a Vinadio raccontati a Report

La prima puntata della nuova serie di Report è stata dedicata ai 1000 TIR che ogni giorno attraversano la bassa Valle Stura, in provincia di Cuneo.

Ogni giorno la maggior parte di questi TIR transitano da e verso le Fonti di Vinadio meglio conosciute per l’ acqua Sant’Anna.

Acqua Sant’Anna fa sapere che la metà dei TIR non vanno agli stabilimenti di imbottigliamento. Il problema è anche legato al fatto che molti di questi TIR passano per questa via per risparmiare sui costi del passaggio per i tunnel alpini.

Da anni si attende la realizzazione della variante di Demonte che è bloccata dai vincoli ambientali legati al Forte di Vinadio.

Il transito degli automezzi sta rendendo difficile la vivibilità in questi comuni per l’inquinamento acustico e ambientale.

L’Arpa del Piemonte dopo un monitoraggio ha paragonato la qualità dell’aria di Vinadio a quella di una città come Torino, tra le più inquinate d’Italia.