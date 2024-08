Un’opera in AI e grafica digitale per ricordare Edoardo Di Mauro

TORINO – Roberto Malini, scrittore, artista e difensore dei diritti umani, vincitore del Premio Rotondi 2018 quale “Salvatore dell’arte della Shoah”, ha voluto ricordare Edoardo Di Mauro, scomparso pochi giorni fa, con un’opera realizzata in AI e grafica digitale dal titolo “Ricordo di Edoardo Di Mauro”.

“Ho voluto ricordarlo con un’opera d’arte a lui dedicata, – spiega Malini – creata in una tecnica mista di Intelligenza artificiale e grafica digitale. Ho scelto di raffigurarlo, secondo la mia personale percezione, nella forma di un monumento bronzeo, per fissare in una dimensione atemporale il suo sguardo di grande e attento critico e storico, all’interno di un ideale museo d’arte contemporanea/avveniristica, luogo deputato a celebrare l’arte del nostro tempo e le tendenze espressive che già preannunciano il futuro. Un tempo di importanti cambiamenti in cui ai tradizionali strumenti e materiali dell’arte se ne affiancheranno di nuovi e in cui la macchina affiancherà l’artista umano per sondare nuove frontiere della creatività. Una realtà dinamica e metamorfica di cui Di Mauro era consapevole e capace di analizzarne le possibili linee di evoluzione”.

Malini ha anche voluto ricordare come Di Mauro, nella sua presentazione della mostra “Arter-Arter”, illustrò con queste parole il suo interesse per le nuove forme d’arte: “Una cosa è certa: le innovazioni tecnologiche, come ha insegnato Marshall McLuhan, cambiano la percezione del mondo, ampliando la gamma delle possibilità ed esercitando un’influenza sulle strutture sociali ed economiche, con inevitabili conseguenze per l’arte, che da sempre del mondo è rispecchiamento e, talvolta, anticipazione”.

Ricordiamo che l’ultimo saluto a Edoardo Di Mauro sarà venerdì 2 agosto.

