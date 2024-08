Un incendio ha distrutto 500 film conservati al Centro Sperimentale di Cinematografia

ROMA – Un incendio, lo scorso 8 giugno ha completamente distrutti i locali del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove erano conservati circa 500 film, alcuni dei quali in copie uniche. Mentre è in corso l’inchiesta per capire cosa sia effettivamente successo, sono passati quasi due mesi e non conosciamo ancora l’elenco completo dei film che erano conservati in quegli spazi e sono andati distrutti.

Quali titoli sono stati peduti definitivamente?

E’ questa la domanda a cui gli appassionati chiedono una risposta. Tra loro il deputato torinese Marco Grimaldi, che ha presentato un’interrogazione parlamentare.

“Abbiamo avuto la possibilità di visitare il centro e andare fino alle 28 celle che contengono il materiale in celluloide. 27 per la verità. – scriveva Grimaldi il 6 agosto – La B4 è andata completamente in cenere il 6 Giugno scorso. Nulla si è salvato. Non sono chiari i fatti anche perché non è stata accertato una rottura dell’impianto di refrigerazione. Non vogliamo interferire nelle indagini in corso ma sapere perché si è deciso di occultare questa vicenda.

Dopo un positivo e collaborativo sopralluogo al centro con i lavoratori presenti non abbiamo avuto la possibilità di fugare la principale delle domande che ieri in aula abbiamo posto al Ministro Sangiuliano e al Presidente del Csc Castellitto.

Quali titoli sono andati perduti definitivamente? Di questi quali sono i materiali unici e dunque i film perduti?

Quali disposizioni sono state date ai dipendenti per risolvere la situazione, anche tenuto conto delle sempre più elevate temperature estive romane?”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese