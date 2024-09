Rischio microbiologico: richiamato dal Ministero un lotto di Simmenthal

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, del piatto pronto di carni bovine in gelatina vegetale a marchio Simmenthal, commercializzato da Bolton Food S.p.A nello stabilimento in via Matteotti, 2 Aprilia (LT).

Il prodotto è venduto in confezione da 3 x 140 g con scadenza 31-12-2028.

Motivo del richiamo il possibile rischio microbiologico per eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura. Il lotto interessato è G156.

A scopo precauzionale, al fine di evitare un eventuale rischio per la salute, si raccomanda di non consumare il prodotto con il lotto sopra indicato e di restituirlo al punto vendita di acquisto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese