La Nutella Veg è già in vendita a Napoli, arriva da un carico rubato

NAPOLI – I Nas di Napoli hanno sequestrato, in un negozio del centro storico un lotto di barattoli di Nutella Vegana destinato alla Francia e rubato in Campania. La Nutella Veg è stata presentata pochi giorni fa e sarà in vendita nei prossimi giorni. Quello di Napoli è quindi il primo negozio al mondo dove è stato possibile (per qualche ora) acquistarla, ovviamente illegalmente e peraltro ad un prezzo stracciato: 2,90 euro al posto dei 4,49 che sarà il prezzo corretto.

I militari del nucleo antisofisticazioni, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, sono entranti in azione dopo una segnalazione, in un negozio in una traversa di piazza Dante. Tutti i barattoli sono stati sequestrati e saranno destinati alla distruzione. Si cerca ora il resto del carico rubato.

