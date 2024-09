West Nile nell’Alessandrino: una persona ricoverata, è il quinto caso

ALESSANDRIA – Si aggiunge un nuovo caso, il quinto dopo i quattro ricoveri delle ultime settimane, di West Nile in provincia di Alessandria.

Secondo quanto si apprende, un uomo residente al quartiere Cristo è stato ricoverato nel reparto Infettivi dell’ospedale cittadino a causa della Febbre del Nilo. Non si conoscono al momento le sue effettive condizioni di salute.

Nella zona di Valmadonna, dove il 31 agosto scorso una donna di 83 anni era deceduta proprio a causa dell’infezione provocata dalla puntura di una zanzara infetta, l’Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente) ha messo in atto un’operazione straordinaria contro le zanzare, in risposta all’incremento dei casi di infezione da West Nile Virus.

