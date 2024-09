Contro un iceberg di polistirolo: al cinema il film conclusivo dell’esalogia della paura di Pupi Oggiano

TORINO – Il lungo percorso di Pupi Oggiano è arrivato alla sua tappa conclusiva. Si svolgerà infatti il 16 ottobre al Cinema Massimo di Torino, in Sala Cabiria alle 21, l’anteprima nazionale di “Contro un iceberg di polistirolo”, il film che chiude l’esalogia sulla paura di Pupi Oggiano.

Il regista torinese ha iniziato questo percorso nel 2018 riuscendo a realizzare sei film corredati da sei dvd (l’ultimo uscirà in estate) sei cd con la colonna sonora e sei novelization. E a proposito di novelization, all’anteprima sarà disponibile una versione limitata – con copertina da collezione disegnata da Elvis Di Ponto – del libro tratto dal film, firmato da Corrado Artale ed edito da Buendia Books (come tutti e 5 i precedenti).

Un percorso, quello di Oggiano, che ha alcune caratteristiche ben precise. I sei film sono tutti autoconclusivi, ma visti nel loro insieme svelano alcuni dettagli che solo chi ha visto le storie precedenti sarà in grado di cogliere. E del resto il filo conduttore dell’esalogia è dato proprio dai titoli dei sei film, che letti uno dopo l’altro rivelano la concezione di Oggiano sul cinema di genere. “La paura trema contro: Ancora pochi passi Nel ventre dell’enigma E tutto il buio che c’è intorno Svanirà per sempre Contro un iceberg di polistirolo”.

In quest’ultimo film, scritto dallo stesso Oggiano insieme a tutti e tre gli sceneggiatori che lo hanno accompagnato in questa avventura (Antonio Tentori, Corrado Artale e Gabriele Farina) il cast è composto da Matilde Amato, per la prima volta sul grande schermo, Diego Casale, Maurizio Carlini, Anna Panero, Maurizio Terenzi, Athena Privitera e ancora Tita Giunta, Paolo Mazzini, Clarissa Allia, Alis D’Amico, Ilaria Monfardini, Fabio Farronato, Cristina Possidente, Omar Vestri, Elena Forno. E naturalmente Osmar Santucho che ancora una volta (l’ultima?) interpreta il commissario Terzi. Il cast artistico, così come quello tecnico, sarà presente in sala all’anteprima e ci sarà modo per il pubblico di incontrarli e parlare con loro.

La storia



La giovane Laura è vittima di una serie di incubi notturni, durante i quali incontra dei personaggi inquietanti (che chi ha visto i film precedenti dell’esalogia o letto i libri non faticherà a riconoscere). Per provare a far smettere gli incubi decide di partecipare ad una serie di sedute di psicoterapia di gruppo ma la situazione sembra non migliorare. Inoltre i partecipanti alle sedute di gruppo cominciano a sparire uno dopo l’altro. C’è un mistero che li unisce? Cosa nasconde il dottor Des? Che ruolo hanno gli incubi di Laura? Non sono solo queste le domande a cui la giovane protagonista dovrà trovare una risposta.

L’appuntamento con la prima nazionale del film è mercoledì 16 ottobre al Cinema Massimo di Torino alle ore 21.00.

