VIEW Conference porta a Torino il meglio del genio digitale mondiale

TORINO – VIEW Conference torna a Torino, dal 14 al 19 ottobre, per festeggiare il suo 25° anniversario portando in scena un incredibile parterre di talenti internazionali, tra i più celebrati del settore digitale.

La kermesse, totalmente in inglese, prende il via lunedì 14 ottobre in Piazza del Mestieri (via Jacopo Durandi 10) e prosegue con l’opening in programma martedì 15 ottobre, alle ore 9, nella storica sede del Cinema IDEAL Cityplex (Corso Beccaria 4), per terminare da giovedì 17 fino a sabato 19 ottobre, nell’avvenieristica sede delle OGR Torino (Corso Castelfidardo 22).

I relatori principali di questa edizione 2024 sono lo sceneggiatore, produttore e regista candidato all’Oscar® Jonathan Nolan, oggi produttore esecutivo di Amazon MGM Studios e della serie “Fallout” (Kilter Films), già candidata agli Emmy© Awards, e Fede Alvarez, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo del thriller sci-fi/horror “Alien: Romulus”.

A loro si uniscono gli autori di alcuni dei più importanti film d’animazione di questa stagione con alcune importanti anteprime in esclusiva assoluta, oltre ai principali supervisori agli effetti visivi (VFX) responsabili del successo di numerose produzioni cinematografiche, tv e in streaming. VIEW 2024 vede altresì una vasta gamma di artisti visionari del settore provenienti da ogni ambito media, tecnologico e creativo, dal rendering all’intelligenza artificiale, passando per Design, Real Time e Game Design.

I grandi ospiti

Ogni anno, VIEW Conference invita i registi degli ultimi blockbuster su un palcoscenico internazionale. Tra questi Kelsey Mann, regista di “Inside Out 2” per Pixar e Disney, con una presentazione sulla realizzazione del nuovo capitolo delle (dis)avventure ‘interiori’ dell’ormai adolescente Riley, alle prese con una nuova gamma di emozioni inaspettate (Inside Out 2 – Talk venerdì 18 ottobre OGR, Sala Fucine, ore 10:15-11:15). Il regista candidato all’Oscar Chris Sanders de “Il robot selvaggio”, prossima pellicola targata DreamWorks Animation e Universal Pictures, basata sull’omonimo romanzo best-seller di Peter Brown (The Wild Robot – Talk, mercoledì 16 ottobre, Cinema Ideal in sala 1 ore 10:15-11:15 intervengono regista, Production Designer e VFX Supervisor). A VIEW 2024 interverranno inoltre il premio Emmy Shannon Tindle, regista dell’acclamato film d’animazione “Ultraman: Rising” (Netflix) (Ultraman Rising – Talk, mercoledì 16 ottobre, Cinema Ideal in sala 1 ore 9:00-10:00 intervengono regista e Overall CFV Supervisor); e Josh Cooley, regista di “Transformers One” per Paramount Animation (Directing Transformers One – Talk, martedì 15 ottobre, Cinema Ideal in sala 1 ore 10:15-11:15 con il regista).

Le anteprime mondiali

VIEW 2024 è inoltre orgogliosa di annunciare quattro eventi in anteprima esclusiva. Amy Smeed, responsabile dell’animazione presso i Walt Disney Animation Studios e già candidata al VES Awards, per presentare un imperdibile sguardo dietro le quinte dell’attesissimo nuovo lungometraggio Disney “Oceania 2“, che vede riuniti Vaiana e Maui in una nuova avventura marina in compagnia di un improbabile ciurma di compagni. Durante questa presentazione speciale, il pubblico di VIEW 2024 avrà la possibilità di assistere a un quarto dell’intero film, oltre un mese prima del suo debutto in sala previsto per il 29 novembre 2024. (A Look at Disney’s Animation’s Moana 2 – Italian Premiere Talk, martedì 15 ottobre, Cinema Ideal in sala 1 ore 09:00-10:00. Interviene AMY SMEED, Head of Animation, Moana 2, Disney Animation Studios).

Simon Otto, regista di “That Christmas” per Netflix e Locksmith Animation, presenterà in anteprima le riprese della prossima commedia natalizia basata sull’omonima trilogia di libri di Richard Curtis, incentrata su grandi temi quali famiglia e amici, amore e solitudine, e con Babbo Natale che commette un grosso errore, oltre a un enorme numero di tacchini in scena! (Unwrapping the Magic Behind Netflix’s That Christmas – Italian Premiere Talk, mercoledì 16 ottobre, Cinema Ideal in sala 1 ore 11:30-12:30. Intervengono il regista Simon Otto e Justin Hutchinson-Chatburn, Production Designer).

Inoltre, Will Becher, supervisore all’animazione di Aardman Animations e responsabile per la stop-motion, per offrire una panoramica in anteprima sull’ultimo film d’animazione targato Aardman, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, in cui l’amatissimo duo di inventori si trova ad affrontare una vecchia conoscenza intenzionata a vendicarsi (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl – Italian Premiere Talk, venerdì 18 ottobre, OGR, Sala Fucine ore 11:30-12:30. Interviene Will Becher, Supervising Animator and Stop-Motion Lead, Aardman Animations).

Verrà presentato infine Arcane: League of Legends seconda stagione: Il co-regista di “Arcane” Pascal Charrue, anche co-fondatore di Fortiche Production, e Alexis Wanneroy, co-supervisore dell’animazione, parlano della creazione della serie e rivelano i filmati esclusivi della nuova stagione, che verrà lanciata su Netflix a novembre 2024. (ARCANE – Talk, giovedì 17 ottobre, OGR, Sala Fucine, ore 11:30-12:30 con Pascal Charrue Co-Founder, Fortiche Production, Co-Director, Arcane e Alexis Wanneroy, Co-Supervisor of Animation, Arcane.

Gli effetti visivi

VIEW Conference annuncia un ricchissimo programma di sessioni a base di effetti visivi (VFX), animazione e Production Design. Pluripremiati esperti di VFX si riuniranno nel capoluogo del Piemonte per offrire straordinari approfondimenti sulle recenti pellicole di maggior successo e sulle più popolari serie in streaming. Tra questi figurano Paul Lambert, supervisore generale agli effetti visivi di “Dune-Part Due”, (talk venerdì 18 ottobre, OGR, Sala Fucine, ore 17:45 – 19:45) Sala Fucine, l’acclamato sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve per Warner Bros. e Legendary Entertainment; e Jay Worth, (giovedì 17 ottobre, OGR, Sala Fucine, ore 9:00 – 9:45) supervisore generale VFX di Amazon MGM Studios e della serie “Fallout” (Kilter Films).

L’arte e la scienza degli effetti speciali visivi verranno esaminati al microscopio con specifici approfondimenti da parte dei supervisori VFX degli show di punta della stagione. Swen Gillberg parlerà del suo lavoro nell’irriverente pellicola Marvel “Deadpool & Wolverine” (The VFX of Deadpool & Wolverine – sabato 19 ottobre, OGR in sala Fucine ore 16:30-17:30); Stefen Fangmeier esplorerà gli intricati mondi della serie “Il problema dei 3 corpi”, mentre Florian Witzel scatenerà un vero e proprio tornado con la sua presentazione del nuovo “Twisters”; Jason Greenblum racconterà gli agghiaccianti effetti speciali di “Ghostbusters-Minaccia glaciale”.

A VIEW 2024 parteciperanno anche i team creativi cui si devono alcune delle principali grandi produzioni della stagione. Da citare tra i relatori: Raymond Zibach e Jeff Budsberg, rispettivamente Production Designer e supervisore VFX de “Il robot selvaggio”; Rob Coleman, direttore creativo di ILM e supervisore alle animazioni di “Transformers One”; e Hayden Jones, supervisore VFX di ILM per “Ultraman: Rising”. I veri fan della fantascienza non vorranno perdersi “Animare Star Wars: creature, personaggi e veicoli in una galassia lontana lontana” raccontati da Hal Hickel, supervisore senior alle animazioni di Industrial Light & Magic.

Inoltre, il ‘Principe dei mostri’ di Hollywood, il premio Oscar Alec Gillis, parlerà del suo ultimo lavoro come designer VFX per le creature in “Alien: Romulus” (Practical Character Effects & Why They Still Matter: Alien Romulus, Starship Troopers, Death Becomes Her, Alec Gillis – giovedì 17 ottobre, OGR, Sala Fucine ore 17:45-18:45). In un altro talk, dal titolo “Effetti speciali concreti per i personaggi e perché sono ancora importanti: ‘Alien: Romulus’, ‘Starship Troopers’, ‘La morte ti fa bella”, lo stesso Gillis ripercorrerà a fondo la sua straordinaria e longeva carriera.

Pensatori visionari e panel ispiratori

VIEW 2024 è orgogliosa di accogliere un ricchissimo parterre di pensatori visionari e riconosciuti leader del settore digitale. Ramsey Naito, presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, salirà sul palco per ricevere il prestigioso VIEW Visionary Award, assegnato per l’eccezionale contributo dato alle arti visive (VIEW Visionary Award 2024: Ramsey Naito in Conversation with Luca Raffaelli – martedì 15 ottobre, Cinema Ideal in sala 1 ore 11:30-12:30). Le passate edizioni del premio hanno visto attribuire tale onorificenza al direttore della fotografia premio Oscar Sir Roger Deakins, al pioniere degli effetti visivi Dennis Muren, alla regista di film d’animazione Nora Twomey e al designer/regista di Pixar Ralph Eggleston.

La conferenza di quest’anno dedicherà inevitabilmente un filone apposito di approfondimenti all’esplorazione dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle arti creative. Richard Kerris, Vice Presidente e General Manager Media & Entertainment di Nvidia, terrà un talk illuminante su “Come l’intelligenza artificiale è già diventata uno strumento prezioso in tutta la filiera produttiva” (venerdì 18 ottobre, OGR Sala Fucine, 12:45 – 13:45); Martin Nebelong, artista freelance e pioniere della realtà virtuale, condurrà uno stimolante seminario intitolato “La creatività umana nell’era dell’intelligenza artificiale generativa”; Jake Maymudes, fondatore e amministratore delegato di Wylie Co. VFX, affronterà “La rivoluzione tecnologica del cinema: come Wylie Co. ha usato l’apprendimento automatico per dare più potere agli artisti nelle grandi produzioni”.

La creatività verrà analizzata minuziosamente nel dibattito su “La nuova era della creatività e della convergenza tecnologica”, che vedrà tra i relatori Faik Karaoglu, vicepresidente esecutivo di Branded Business Group & Creative Business di Wacom, e Rob Hoffmann, manager di Worldwide Media & Entertainment per Lenovo. Heidi Wang, vicepresidente senior della divisione Wacom Ink, B2B EMEA, proporrà un talk dal titolo “Elevare la creatività: come l’impegno di Wacom per l’innovazione supporta i creativi professionisti”. Il programma di panel al simposio a cura dei più illustri Think Leader include quello ormai fisso di “WIA – Women in Animation” e il nuovo “Young Voices in VIEW” (Giovani voci a VIEW), che presenterà studenti italiani e internazionali impegnati a discutere del futuro dello storytelling e sul cambiamento climatico.

Tra i relatori ad alto potenziale di ispirazione presenti a VIEW 2024 figurano anche: Rob Bredow, vice presidente senior e responsabile per la Compliance a Industrial Light & Magic; Rochele Gloor, vicedirettore per le tecnologie innovative del MFA Computer Arts presso School of Visual Arts; Heidi Wang, vicepresidente senior, Ink Division Wacom, B2B EMEA; Amie Loyd e Michel Bellini del Center for Innovation in Teaching & Learning dell’Illinois, che presenteranno il talk intitolato “Migliorare le competenze degli insegnanti nell’istruzione superiore: il potere di storytelling, tecnologia immersiva e intelligenza artificiale”.

Workshop

VIEW 2024 offrirà un programma eccezionale di workshop e masterclass specializzati. Josh Cooley, regista di “Transformers One”, terrà il seminario “Fatemi appassionare… alla STORIA!” L’intelligenza artificiale verrà esaminata attentamente nel corso di workshop mirati, tra cui: “Strumenti AI per la produzione cinematografica” con il supervisore VFX Andreas Maaninka.

Tra gli altri laboratori in programma: “Liberare il potenziale creativo: una masterclass per il Pixar’s RenderMan Art Challenge” con l’artista e designer Dylan Sisson; “Storytelling visuale” con l’artista e scenografo Pascal Campion; “Creare sculture di carta tridimensionali per film, televisione e parchi divertimento” con Megan Brain (Walt Disney Imagineering); un workshop pratico su “Mixed Media” con l’artista e artista tessile Liberty Worth; “Storyboard: disegnati nel film!” con Michael Coldewey, professore di Concept Art, Disegno e Design all’Università di Scienze Applicate di Media Design di Monaco di Baviera; e “Anatomia dinamica e disegno figurativo” con l’artista e designer Scott Eaton.

L’artista fantasy Jesper Ejsing condurrà lo stimolante seminario “Dipingi e disegna con Jesper-Fantasia e verosimiglianza”. Il workshop di Eloi Champagne del National Film Board of Canada “Creare i propri strumenti e flussi di lavoro creativi utilizzando ComfyUI e altri strumenti “abilitati all’intelligenza artificiale”” esplorerà gli strumenti pratici e i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale e rivolti ai creatori indipendenti e agli studi di animazione o sviluppo videogame indipendenti. Oleg Fryzanov, professore associato del National Center for Computer Animation, Bournemouth University, offrirà la sua “Introduzione irreale al mondo dell’animazione in Real Time”. L’approfondimento su “Cinematografia per immagini in movimento stilizzate” verrà condotto da Christos Obretenov di Lollipop Shaders e Ernst Janssen Groesbeek di 9to3animation.

Il meglio dei corti animati internazionali

Ogni anno, VIEW Conference accoglie i registi di alcuni dei cortometraggi animati più innovativi, e l’edizione dei 25 anni non farà certo eccezione. Sul palco di VIEW 2024 saliranno: Joseph Wallace, regista di pluripremiati film d’animazione in tecnica stop-motion tra cui “Salvation Has No Name”; Amanda Strong, regista di “Inkwo For When the Starving Return”; Laura Goncalves, regista di “Percebes”; Diego Alonso Sanchez de la Barquera e Christian Arredondo Narvaez, registi di “Nube”; Eloi Champagne. Direttore tecnico e responsabile delle tecnologie di produzione del National Film Board of Canada, presenterà “Maybe Elephants”, mentre Loïc Espuche parlerà di “Yuck!”

Videogames

Alcuni tra i più importanti e decorati creativi e dirigenti del settore videoludico globale parteciperanno a VIEW 2024. Tra questi Nicolas Doucet, fondatore e presidente del Team Asobi, che terrà un’approfondita presentazione dal titolo: “Il gioco troverà la via: il Making of di ‘Astro Bot ‘. A condividere le proprie intuizioni professionali con il pubblico di VIEW Conference sarà anche Jan-Bart van Beek, direttore di studio, artistico e dell’animazione di Guerrilla Games. John “Cip” Cipriani, direttore artistico e team leader di Supercell, presenterà “Piccoli team, grandi sogni – L’impatto di Supercell Art”, esplorando l’influenza dell’arte sulle grandi IP globali.

