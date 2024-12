È morto alle Molinette l’artigiano 37enne che ieri era caduto mentre stava lavorando a Caselle

TORINO – Ha perso la vita nella notte alle Molinette di Torino l’artigiano di 37 anni rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta sul lavoro avvenuta nel pomeriggio di ieri, in un’abitazione di via Trilussa a Caselle.

La vittima era residente a Borgaro. L’uomo è scivolato sulle scale nel corso dei lavori di ristrutturazione interna di un’abitazione. Cadendo, ha sbattuto violentemente la testa a terrà, riportando vari traumi.

Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, era stato elitrasportato in codice rosso alle Molinette, dove è arrivato già in arresto cardiaco. Purtroppo, le sue condizioni erano molto gravi e i medici non sono riusciti a salvarlo. Resta da chiarire se la caduta sia stata successiva all’arresto cardiaco, o viceversa.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese