1-0 con un gol da centro campo: il Toro batte in trasferta l’Empoli

TORINO – Il Toro vince in trasferta contro l’Empoli. Nel match giocato oggi, domenica 13, i granata partono con un attimo di paura a causa di un gol poi annullato di Ismajili; dopo un quarto d’ora Ricci per il Toro ci prova di testa, ma l’Empoli si salva. Vasquez fa miracoli in porta per i padroni di casa e para un colpo di testa di Sanabria. Il primo tempo si chiude in parità 0-0. Nella ripresa le due squadre rimangono a centro campo con qualche affondo momentaneo, poi al 70′ Che Adams da centro campo si inventa un gol che sorprende in contro piede il portiere Vasquez: 0-1. L’Empoli non riesce più a reagire e il Toro espugna lo stadio Castellani.

