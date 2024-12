Presenza di allergeni non dichiarati: ritirati lotti di prodotti da forno Bauli

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, di Profiteroles, Cremino e Budino (prodotti da forno ricoperti) a marchio Bauli e commercializzato e prodotto da Bauli SPA, in via Verdi 31 – 37060 Castel D’Azzano (VR).

I prodotti sono venduti in confezione da 820 e 750g. con scadenza 30-04-2025. I lotti interessati sono LT451V e LT452V.

Motivo del richiamo la possibile presenza di allergene non dichiarato in etichetta: arachide.

Si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato.

