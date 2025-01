Ad Asti il pane avanzato delle scuole diventa cibo per i cani del canile

ASTI – Asti si distingue per un’innovativa iniziativa volta a combattere lo spreco alimentare e a fornire supporto al canile municipale. Il progetto, avviato nelle mense delle scuole elementari Baracca e Ferraris, prevede il recupero del pane avanzato durante i pasti serviti a circa 480 studenti ogni giorno. Questo pane, che altrimenti verrebbe gettato, sarà consegnato direttamente agli amici a quattro zampe del canile, offrendo loro un pasto nutriente e riducendo gli sprechi.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha espresso il suo apprezzamento per questa iniziativa che non solo aiuta a sensibilizzare i più giovani sulla questione del recupero alimentare, ma promuove anche una cultura di sostenibilità. L’assessora all’Istruzione, Loretta Bologna, ha presentato il progetto agli studenti, evidenziando la sua valenza sociale ed educativa. In un’epoca in cui la sensibilità verso l’ambiente e il benessere degli animali è in crescita, questo progetto rappresenta un passo significativo verso un futuro più responsabile.

L’operazione di recupero del pane avverrà in modo semplice e pratico: gli avanzi non utilizzati dai bambini, che non possono essere riutilizzati in classe o portati a casa per la merenda, saranno raccolti da un autista della ditta Vivenda Spa, che gestisce la mensa. Questo gesto quotidiano non solo contribuirà a garantire un pasto ai cani del canile, ma sarà anche un’importante lezione per i bambini, insegnando loro il valore del cibo e l’importanza di non sprecarlo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese