Lancio della bici dai Murazzi, chiesti 16 anni anche per Victor Ulinici

TORINO – Il 9 gennaio 2025 è stata condannata a 16 anni di reclusione Sara Cherici, la ragazza maggiorenne del gruppo che partecipò al lancio dai Murazzi di una bicicletta elettrica ferendo gravemente Mauro Glorioso. L’accusa è di concorso in tentato omicidio, con le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa.

L’altro maggiorenne Victor Ulinici in abbreviato era stato condannato a 10 anni e 8 mesi. Per i tre minorenni del gruppo, invece, le pene sono di 9 anni e 9 mesi, 9 anni e 4 mesi, 6 anni e 8 mesi, confermata in Cassazione.

Ma, proprio per Ulinici, le cose potrebbero cambiare: in Corte d’appello a Torino è stata chiesta una condanna a 16 anni. La sentenza per il ragazzo, presente oggi in aula e accusato di tentato omicidio, è prevista per il 4 febbraio.

