Colonna di vapore alta venti metri si solleva a Torino: automobilista finisce contro le transenne

TORINO – Questa mattina, a Torino, una densa colonna di vapore alta circa venti metri si è sollevata da via Cialdini, all’angolo con via Trana, nei pressi del Palagiustizia. A causa della scarsa visibilità dovuta al vapore, un automobilista è andato a sbattere contro alcune transenne.

La causa di questa densa nube è una perdita da una condotta del teleriscaldamento interrata, danneggiata nei giorni scorsi. Il tratto di strada interessato, dopo il guasto, era stato immediatamente transennato dai tecnici di Iren, che avevano tentato di contenere la fuoriuscita con delle lamiere in ferro, senza riuscirci completamente. Tuttavia, intorno alle 8 di oggi, un’auto ha urtato le transenne, rendendo necessario l’intervento della polizia municipale, che ha regolato il traffico per circa due ore. Vista la situazione di rischio, intorno a mezzogiorno le autorità hanno deciso di chiudere uno dei due sensi di marcia di via Cialdini per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

I tecnici di Iren, presenti sul posto, assicurano che il guasto non ha compromesso l’erogazione del riscaldamento agli edifici della zona. Tuttavia, la riparazione non potrà avvenire nell’immediato: individuare la sezione danneggiata richiederebbe infatti uno scavo, operazione che comporterebbe la sospensione temporanea del teleriscaldamento in tutto il quartiere. Per evitare disagi ai residenti, l’intervento è stato quindi posticipato a un periodo più favorevole: secondo le previsioni, i lavori potranno essere eseguiti solo in primavera, quando le temperature più miti renderanno sostenibile una temporanea interruzione del servizio. Nel frattempo, la zona resta monitorata per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti.

Anche in altre zone di Torino si stanno verificando problemi simili. In queste foto, ad esempio, si vede un cono gigante posizionato in via Muratori, presente sul posto da circa due settimane per segnalare la perdita

