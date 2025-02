Devasta 16 auto a Canelli per rubare quello che trova

CANELLI – Sedici auto devastate per portare via pochi spiccioli, qualche oggetto e un paio di dispositivi elettronici. E’ quello che è successo il 25 gennaio a Canelli, dove un uomo ha spaccato vetri di finestrini e forzato portiere raccimolando quello che è riuscito a trovare nelle auto in sosta.

Ha aperto ben 16 vetture, raccolgiendo qualche moneta, occhiali ma in un paio di casi anche dispositivi elettronici lasciati in auto.

I carabinieri hanno osservato le telecamere di sicurezza della zona e sono riusciti a identificare e rintracciare il responsabile, che è stato denunciato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese