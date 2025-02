Bike & Flowers: un corridoio ecologico per gli impollinatori tra Pinerolese e Cuneese

CUMIANA -Ha preso il via “Bike & Flowers“, un progetto che punta a tutelare e conservare gli insetti impollinatori, coinvolgendo otto comuni del Pinerolese e del Cuneese lungo la pista ciclabile “Via delle Risorgive”. L’iniziativa, ideata dalla Fondazione ZOOM in collaborazione con enti scientifici e sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, mira a promuovere la biodiversità e sensibilizzare la comunità locale.

Recupero ambientale e sensibilizzazione

Il progetto prevede il recupero naturalistico di oltre 25 km di territorio, con interventi di rimozione di specie invasive, piantumazione di alberi e arbusti locali e semina di essenze erbacee autoctone. L’obiettivo è creare un corridoio ecologico che favorisca un incremento del 30% della popolazione di impollinatori e coinvolgere attivamente circa 35.000 abitanti della zona nei prossimi tre anni.

Parallelamente, sono previsti eventi informativi per 4.000 cittadini e momenti di aggiornamento per 500 agricoltori, incentrati sulle pratiche agricole sostenibili. Il progetto si sviluppa in tre fasi: recupero naturalistico, monitoraggio delle specie vegetali e degli impollinatori, e campagne di sensibilizzazione.

Un modello di sostenibilità replicabile

Andrea Ferrero, Presidente della Fondazione ZOOM, sottolinea l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, privati e comunità per affrontare le sfide ambientali. Paolo Mulassano, della Fondazione Compagnia di San Paolo, evidenzia come “Bike & Flowers” rappresenti un modello concreto di tutela della biodiversità, integrazione tra mobilità sostenibile e innovazione, e partecipazione locale. L’obiettivo è creare un impatto duraturo sul territorio, promuovendo pratiche replicabili su scala più ampia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese