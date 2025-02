Torino, truffavano gli anziani fingendosi tecnici del gas: sequestrati beni per 400 mila euro

TORINO – La Polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità economica. Nelle scorse ore, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino hanno sequestrato beni per un valore di oltre 400.000 euro a due uomini di 29 e 45 anni, entrambi con un lungo passato di reati contro il patrimonio e, in particolare, specializzati in truffe agli anziani.

Il patrimonio sequestrato

Il sequestro ha colpito una villa e un terreno agricolo situati nell’hinterland torinese, oltre a tre auto, una moto, tre orologi Rolex e numerosi gioielli. Anche denaro contante è finito nelle mani delle autorità. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Questura, con l’obiettivo di colpire il patrimonio accumulato illegalmente dai due uomini.

Il trucco del falso tecnico

L’indagine patrimoniale è nata grazie a un’inchiesta della Squadra Mobile, che già nell’aprile dello scorso anno aveva portato all’arresto dei due complici. Il loro modus operandi era ben collaudato: fingevano di essere tecnici inviati dall’amministratore di condominio per controllare i termosifoni e, una volta conquistata la fiducia delle vittime – spesso anziani soli e vulnerabili – le derubavano di soldi e preziosi.

Ora la Questura ha richiesto per i due truffatori l’applicazione della sorveglianza speciale per tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Un ulteriore passo per mettere un freno alle loro attività illecite.

