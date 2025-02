La multinazionale H&M chiude a Biella e potrebbe lasciare a casa 17 dipendenti

BIELLA – Ad aprile a Biella chiuderà il negozio “Gli Orsi”, gestito della multinazionale svedese H&M, con il rischio di lasciare a casa diversi lavoratori. Ad annunciare per primo la chiusura del colosso dell’abbigliamento che fattura più di 50 miliardi di euro è stato Stefano Martinotti, segretario per i lavoratori del commercio della Cgil Biella in una nota:

Ci è stato comunicato nei giorni scorsi che nel prossimo mese di aprile 17, tra lavoratori e lavoratrici, perderanno il loro posto di lavoro, perché la multinazionale dell’abbigliamento, lascia il territorio. L’azienda era a conoscenza da tempo delle difficoltà economiche del negozio, senza però averle comunicate e condivise con i sindacati e con i dipendenti, la maggior parte dei quali sono madri con uno o più figli. Il quadro generale è molto triste, perché non pare esserci alcuna possibilità di ricollocamento per i lavoratori all’interno o nelle vicinanze del Biellese

