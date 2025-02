Il cinema piemontese resiste alla crisi globale: 228 produzioni per Film Commission Torino Piemonte

TORINO – Il 2024 è stato un anno complesso per il settore audiovisivo, segnato a livello internazionale da un generale rallentamento della produzione. Anche in Italia, la sospensione prolungata delle principali misure di sostegno pubblico ha creato difficoltà per numerose produzioni. Tuttavia, il Piemonte ha saputo distinguersi grazie alla continuità operativa e a strategie di supporto mirate, messe in campo da Film Commission Torino Piemonte (FCTP) e sostenute da importanti politiche regionali.

I numeri del 2024: produzione stabile e nuove prospettive

Sono ben 228 le produzioni supportate nel corso del 2024 da FCTP, in linea con i risultati record degli anni precedenti. Queste attività hanno generato 1.054 giornate di riprese sul territorio, comprendendo:

19 lungometraggi , con particolare attenzione a opere prime e seconde;

, con particolare attenzione a opere prime e seconde; 26 documentari ;

; 55 cortometraggi ;

; 122 tra spot pubblicitari, format TV e videoclip.

L’unico segnale di rallentamento si è registrato nel numero delle serie TV prodotte (6 nell’anno), a causa del rinvio di progetti ad alto valore aggiunto.

Crescita dei fondi per il 2025: 7 milioni a sostegno del settore

Un elemento chiave per il rilancio è rappresentato dall’incremento delle risorse per il 2025. La Regione Piemonte ha annunciato uno stanziamento totale di 7 milioni di euro per il Piemonte Film TV Fund, rafforzando il sostegno a film e serie TV. In parallelo, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha investito nel Fondo per lo sviluppo di film e serie, rendendo possibile il supporto di numerosi progetti innovativi.

Grazie a queste nuove risorse, per il 2025 si prevede un’intensa attività produttiva:

14 progetti di lungometraggi e serie TV sono già in fase di avvio;

di lungometraggi e serie TV sono già in fase di avvio; 40 produzioni hanno effettuato sopralluoghi e attendono l’apertura delle nuove call per il piano di produzione.

La promozione internazionale: il Piemonte protagonista nei festival

Il 2024 ha visto una forte presenza piemontese nelle principali rassegne internazionali. 28 titoli sostenuti da FCTP sono stati selezionati nei più importanti festival, da Berlino a Venezia, Cannes, Locarno e Roma. Tra i progetti di spicco:

I dannati di Roberto Minervini

Le Délugè di Gianluca Iodice

Samia – Non dirmi che hai paura di Yasemin Şamdereli e Deka Mohamed Osman

Le nuove stagioni di L’amica geniale e La legge di Lidia Poët.

Questi successi rafforzano ulteriormente il posizionamento internazionale di Torino e del Piemonte, confermandoli come hub di eccellenza per la produzione audiovisiva.

Torino Film Industry e il lavoro di rete

FCTP ha giocato un ruolo centrale anche sul fronte industry, coordinando la 7ª edizione di Torino Film Industry in sinergia con il Museo Nazionale del Cinema e il Torino Film Festival. L’evento ha registrato il record di 1.500 accreditati, posizionandosi tra gli appuntamenti di riferimento per i professionisti del settore.

La Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte ha continuato a crescere, raggiungendo 147 comuni aderenti. Un supporto fondamentale per agevolare le riprese sul territorio, con 33 produzioni accompagnate durante il 2024.

