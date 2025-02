Strage senza fine sul lavoro in Piemonte, un morto anche a Novara

NOVARA – Strage senza fine sul lavoro in Piemonte. Dopo l’incidente mortale di Bernezzo e quello estremamente grave di Moretta, dobbiamo contare un altro lavoratore è morto, travolto dalla ruspa che stava manovrando, sulle alture di Massino Visconti, in provincia di Novara.

Si tratta di Giacomo Maimonte, 55 anni, residente ad Arona. L’uomo stava lavorando su un terreno con un piccolo escavatore quando il mezzo si è rovesciato e lo ha schiacciato contro un muro di contenimento.

Incidente grave anche per una donna in una fabbrica di Sandigliano, in provincia di Biella. E’ caduta da tre metri mentre stava controllando un macchinario.

