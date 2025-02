A Spinetta Marengo un cittadino su dieci ha valori di Pfas nel sangue oltre la soglia di rischio

SPINETTA MARENGO – A Spinetta Marengo un cittadino su dieci presenta valori di Pfas nel sangue superiori alla soglia di rischio. I primi dati del biomonitoraggio, condotto su 135 abitanti che vivono entro 500 metri dal polo chimico, sono stati resi noti dall’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi durante un incontro pubblico al Marengo Museum.

“Massima trasparenza e piena condivisione” – ha ribadito Riboldi ai cittadini di Spinetta e della Fraschetta, garantendo il continuo aggiornamento sui risultati. Questo è stato il quarto incontro negli ultimi mesi, segno della crescente attenzione delle istituzioni alla questione ambientale e sanitaria della zona.

I risultati del biomonitoraggio

Dei 135 campioni analizzati, il 15% dei partecipanti presenta una concentrazione di Pfas superiore ai 20 microgrammi per litro, livello considerato a rischio. La maggior parte (83%) si attesta tra i 2 e i 20 ng/ml, mentre solo il 5% ha valori inferiori alla soglia minima.

Il monitoraggio ha rilevato anche la presenza di C6O4 e Adv, due composti per i quali non sono ancora stati stabiliti valori soglia definitivi. In cinque persone, il livello di C6O4 ha superato i 0,05 ng/ml, mentre per l’Adv il valore mediano riscontrato è di 2,6 ng/ml.

Un problema sanitario e ambientale sotto osservazione

Alla presentazione dei dati erano presenti numerose autorità locali, tra cui i consiglieri regionali del territorio, il sindaco di Montecastello Gianluca Penna e l’assessore Giorgio Laguzzi per il Comune di Alessandria. La sala del Marengo Museum era gremita di cittadini, a testimonianza della preoccupazione diffusa per la situazione sanitaria.

Il monitoraggio continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di approfondire ulteriormente l’impatto delle sostanze perfluoroalchiliche sulla salute degli abitanti della zona. Le istituzioni hanno assicurato che le informazioni verranno condivise in modo trasparente, mantenendo un dialogo costante con la popolazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese