É stata trovata una zecca nel liceo “Casorati” di Novara e non è la prima volta

NOVARA – Ancora zecche nel liceo Casorati di Novara. La prima segnalazione della presenza di questi animali nelle aule del liceo artistico era stata fatta a gennaio, quando gli studenti avevano protestato non presentandosi in classe; la mobilitazione riguardava più in generale la presenza di un cantiere, installato per i lavori di manutenzione del tetto, su cui era presente anche del materiale contenente amianto. Il vice presidente della Provincia di Novara, Andrea Crivelli, aveva rassicurato tutti a gennaio, dicendo che il materiale tossico era stato completamente bonificato e la bonifica dei nidi di uccelli era stata portata a termine.

Resta il fatto che gli studenti hanno trovato un’altro animaletto che potrebbe essere una zecca. La Provincia di Novara, tramite il vice presidente Crivelli, è tornata sulla vicenda sostenendo che la bonifica sia stata fatta correttamente.

Non è la prima volta che al Casorati ci sono problemi. A ottobre un’aula era stata evacuata a causa di un allagamento e in quell’occasione alcuni docenti avevano segnalato che alcuni mesi prima il braccio di una gru aveva rotto una grondaia e una parte del sottotetto era crollata.

A fine novembre poi erano stati segnalati alcuni segmenti di cantiere molto pericolosi, secondo i docenti e il personale ata. La Stampa aveva riportato una segnalazione di scintille di flessibile in mezzo al corridoio in orario di lezione.

Il culmine di tutta la gestione del cantiere è a inizio gennaio, con il ritrovamento della prima zecca.

