Dopo le zecche, anche un caso di scabbia nelle scuole novaresi

NOVARA – Dopo le zecche al liceo Casorati, un caso di scabbia all’istituto tecnico economico Mossotti di Novara. Uno studente è stato trovato con i classici sintomi: prurito e lesioni da grattamento. L’Asl è intervenuta all’istituto per informare gli studenti e il personale sul monitoraggio e per controllare i familiari dello studente.

Per gli studenti e gli insegnanti che sono venuti a contatto con il contagiato si consiglia di automonitorarsi e di fare una visita medica, mentre coloro che non sono venuti a contatto, non devono fare niente e non è prevista neanche una disinfezione degli ambienti in quanto per il contagio è necessario un contatto stretto con il malato o gli effetti personali venuti a contatto con la sua pelle.

L’Asl consiglia comunque allo studente contagiato di non andare a scuola fino ad avvenuta guarigione.

