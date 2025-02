Fiat Pandina: arriva il nuovo modello, ecco i primi render – FOTO

TORINO – Dopo la presentazione della Grande Panda, a Mirafiori si sta pensando alla Fiat Pandina.

A quanto pare, la casa torinese non vuole abbandonare il segmento delle citycar, troppo prezioso per il marchio in termini di vendite. La Pandina, infatti, è ancora campionessa di vendite, nonostante sia uscita nel lontano 2011.

Così, se la piattaforma “Smart Car” di Stellantis, condivisa con la nuova Citroen C3, ha portato alla Fiat Grande Panda, Fiat proporrà una nuova Pandina sulla base della 500 elettrica.

Base italiana, progetto italiano, forse addirittura prodotta a Pomigliano d’Arco, dove la Pandina viene tutt’ora assemblata.

La conferma arriva direttamente dal CEO di Fiat, Olivier François, in un’intervista al magazine britannico Autoexpress: sarà lunga 3,60m e arriverà non oltre il 2027.

Nel frattempo, il celebre designer Avarvarii si è già dilettato nell’immaginare – molto verosimilmente – come sarà la nuova Fiat Pandina.

