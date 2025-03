Truffa delle monetine: ladri in azione nei parcheggi di Trecate e Novara

PIEMONTE – Nei giorni scorsi, si sono registrati diversi episodi di furto nei parcheggi di alcuni supermercati di Trecate e nel centro commerciale sotterraneo di Novara, dove la cosiddetta «truffa delle monetine» ha colpito con particolare insistenza. I malviventi, specializzati in questa tecnica, hanno preso di mira donne sole, approfittando della loro distrazione per portare via borse e effetti personali.

La modalità operativa è sempre la stessa: i ladri si avvicinano alla vittima e, con un pretesto, le fanno credere che delle monetine siano cadute a terra. Mentre la donna si abbassa per controllare, i malviventi agiscono rapidamente, sottraendo la borsa dal sedile dell’auto o da un carrello della spesa. Purtroppo, quando le vittime si accorgono del furto, i ladri sono già fuggiti, lasciando dietro di sé solo il rammarico e la sensazione di vulnerabilità.

