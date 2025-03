Bloccava i parcometri del quartiere San Salvario per rubare le monete, arrestato 60enne

TORINO – Un uomo di circa sessant’anni è stato fermato la scorsa settimana dagli agenti del Comando Sezione 9 della Polizia Locale con l’accusa di furto e truffa. Il suo stratagemma consisteva nel manomettere i parcometri, bloccando le monete inserite dagli automobilisti ignari. L’uomo agiva nella zona degli ospedali, tra corso Bramante e via Giotto, un’area particolarmente trafficata e con un alto ricambio di veicoli in sosta.

Qualche ora prima faceva il giro di alcuni parcometri, inserendo un meccanismo di blocco, non visibile dall’esterno. In questo modo faceva sì che gli automobilisti, all’oscuro della truffa, inserissero le monete per pagare la sosta. Una volta inserite però il parcometro non erogava lo scontrino di parcheggio e l’automobilista pensando ad un guasto si allontanava senza riuscire ad ottenerne la restituzione. Dopo qualche ora, l’uomo rifaceva il giro e sbloccava i parcometri, liberando il meccanismo e appropriandosi del denaro rimasto bloccato all’interno.

