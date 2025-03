Il Libero Torneificio del Borgo organizza a Canelli la Prima maratona scacchistica “Fidippide”

CANELLI – Il Libero Torneificio del Borgo è lieto di annunciare la Prima Maratona Fidippide. Un torneo di scacchi per veri appassionati delle sfide estreme: 79 turni a cadenza 3+2 con un montepremi principesco di 3.140 euro.

Come il messaggero Fidippide che percorse 42 km dal campo di Maratona fino ad Atene, 80 Eroi si daranno battaglia percorrendo le 40 scacchiere che li separano dalla gloria. Si giocherà per circa 13 ore intervallate da pause per il nutrimento e il riposo dei nostri guerrieri, perché non vogliamo che qualcuno faccia la fine del messaggero ateniese, morto stramazzato a terra dopo l’impresa.

L’evento si svolgerà il 10 maggio 2025 presso il centro polifunzionale San Paolo in via Italia 15, Canelli (AT) dalle 11 del mattino ad oltranza.

Per informazioni rispetto a prezzo di iscrizione, convenzioni o altro contattare

Marco Mina: 377 3196357

Luca Princivalle: 334 3336489

Federico Briata: 339 3988973

