A Torino nuovo casting per una serie tv ambientata a fine ‘800

TORINO – Nuovo casting a Torino per una serie tv in costume, ambientata a fine ‘800, prodotta da Groenlandia. Le riprese si svolgeranno in Piemonte, indicativamente da aprile a giugno, e sono ricercate comparse e figurazioni speciali.

In particolare la produzione cerca:

comparse ambosessi maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 75 anni

persone maggiorenni con esperienza di recitazione disponibili per delle figurazioni speciali

persone maggiorenni con esperienza in ambito circense e calligrafi uomini

Si sottolinea che, per ricostruire il periodo storico in cui è ambientata la serie, gli uomini non devono avere i capelli rasati o il doppio taglio, ed è preferibile che abbiano la barba e/o i baffi e/o che siano disposti a farli crescere e farli modificare con tagli dell’epoca.

Le donne non devono avere meches o colori dei capelli troppo moderni, ed è preferibile che abbiano i capelli lunghi e colore naturale.

Si richiede la disponibilità ad eventuali tagli o modifiche di capelli di barba, a seconda delle necessità.

Candidature

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese