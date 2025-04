Prevenzione Ginecologica Gratis all’ASL TO5 il 12 Aprile

TORINO – “Dalla Parte di Noi Donne” è un progetto di respiro nazionale che nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con enti locali e gode del patrocinio di AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani), Fondazione Onda ETS e Federfarma.

Il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella, ha dichiarato: “Siamo lieti di rinnovare la nostra adesione a questo progetto che pone al centro il benessere femminile. La grande partecipazione alla prima giornata ha dimostrato quanto sia fondamentale sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.”

Come Prenotare una Visita Ginecologica Gratuita

Le visite ginecologiche si terranno sabato 12 aprile presso i seguenti consultori:

Nichelino – Via Debouchè, 8 (14:00 – 18:00)

– Via Debouchè, 8 (14:00 – 18:00) Carmagnola – Via Avv. Ferrero, 28 (9:00 – 13:00)

– Via Avv. Ferrero, 28 (9:00 – 13:00) Santena – Casa di riposo Forchino, Via Milite Ignoto, 32 (9:00 – 13:00)

– Casa di riposo Forchino, Via Milite Ignoto, 32 (9:00 – 13:00) Moncalieri – Via Vittime di Bologna, 20 (9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00.

Le donne maggiorenni, non in gravidanza e che non hanno effettuato una visita ginecologica negli ultimi sei mesi, possono prenotarsi sulla piattaforma ufficiale www.dallapartedinoidonne.it. In caso di posti esauriti, è possibile iscriversi a una lista d’attesa.

