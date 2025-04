Degrado e inaccessibilità alla stazione di Caselle, scale mobili e ascensori fuori uso: dopo un anno nulla è cambiato

TORINO – Ci siamo occupati più volte della questione delle scale mobili della stazione ferroviaria dell’aeroporto di Torino Caselle. O meglio: della mancanza di scale mobili funzionanti e dei conseguenti disagi per tutti i viaggiatori.

Sì, perché le scale mobili della stazione da cui è possibile accedere all’aeroporto Sandro Pertini in realtà non hanno mai funzionato. Ferme dal momento dell’apertura dello scalo, lo scorso anno, sono rimaste così fino a qualche mese fa, quando è stato deciso di smontare tutto e ricominciare da capo. E a Natale la situazione non era certo cambiata; siamo quasi a Pasqua e non ci sono novità.

Eppure un paio di mesi fa era stato annunciato l’arrivo di nuove scale mobili, pronte per essere montate.

A risollevare la questione è Alberto Avetta, consigliere regionale PD Commissione Trasporti

Più di un anno fa, era il 19 marzo del 2024, presentavo un’Interrogazione con cui denunciavo la situazione di degrado e di inaccessibilità in cui versava la stazione di Caselle aeroporto (linea ferroviaria Torino-Ceres). Segnalavo, in particolare, che le scale mobili e l’ascensore erano fuori uso. Di fatto, chi arrivava a Caselle in aereo e pensava di prendere il treno per raggiungere il centro città – come si fa da anni in tutta Europa – trovava di fronte a sé una stazione inaccessibile a persone con problemi di mobilità.

E pensiamo anche ai turisti con il bagaglio da trascinare sulle scale o ai genitori con i passeggini. Ieri sono tornato alla stazione e, dopo oltre un anno, i lavori sono ancora in corso (!!!). Forse per questo alla mia precedente Interrogazione la Giunta Cirio non ha risposto.

Pertanto ho presentato una nuova Interrogazione – ma avrei potuto fare un banale copia-incolla di quella precedente – chiedendo alla Regione Piemonte di sollecitare RFI per un intervento immediato e risolutivo delle tante criticità. Stiamo parlando di una linea strategica che, dalle Valli di Lanzo, collega Torino al suo aeroporto passando per la Reggia di Venaria. Pendolari (e turisti) si meritano un servizio miglior