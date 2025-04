Alessandria, corteo per la pace in Palestina e per il fotografo aggredito mentre cantava “Bella ciao”

ALESSANDRIA – Si è tenuto oggi ad Alessandria un presidio per chiedere la fine del conflitto in Palestina e per esprimere vicinanza a Roberto Giordanelli, il fotografo vittima di un’aggressione in un bar mentre intonava “Bella ciao”.

Le associazioni Verso il Kurdistan e L’ulivo e il libro hanno promosso l’iniziativa, affiancate da Comunità di San Benedetto al Porto, Yggra, Centro di cultura islamica e Giovani musulmani d’Italia. Il corteo ha fatto tappa davanti al locale situato nel centro cittadino, dove si è verificato l’episodio che ha coinvolto Giordanelli, e per due volte è stato cantato il celebre inno della Resistenza.

Proprio il fotografo, presente lungo tutto il percorso della manifestazione, ha sottolineato quanto sia importante prestare attenzione ai cambiamenti del clima politico attuale.

