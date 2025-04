Ikea sbarca a Cuneo: aperto un nuovo plan and order point nel centro commerciale Grande Cuneo

CUNEO – IKEA Italia rafforza la sua presenza in Piemonte con l’apertura di un nuovo plan and order point a Cuneo, un format innovativo, capace di rispondere alle specifiche esigenze delle persone.

Il nuovo spazio di più di 200 metri quadri, situato all’interno del centro commerciale Grande Cuneo, sarà interamente dedicato alla progettazione dei diversi ambienti della casa, così come di uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare da una selezione di diverse proposte d’arredo per cucine, soggiorni e camere da letto, studiate per andare incontro ai gusti e ai bisogni della clientela locale emersi dalle “Home Visit”, che IKEA periodicamente realizza sul territorio per conoscere meglio le abitudini e le necessità delle persone in casa, e offrire soluzioni rispondenti alle loro esigenze più specifiche. Con il supporto dei co-worker, nel nuovo plan and order point sarà inoltre possibile ordinare e acquistare attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori IKEA, scegliendo la modalità di consegna più comoda: i clienti potranno infatti decidere se ricevere i prodotti direttamente a casa o in uno dei diversi punti di ritiro disponibili in regione e presso gli uffici postali del territorio piemontese.

In occasione di questa nuova apertura, IKEA Italia supporterà Casa in S.O.S.peso, il progetto della Cooperativa Fiordaliso che da anni si occupa di accoglienza e di messa in protezione di donne e minori vittime di violenza. L’iniziativa si concretizzerà nella donazione di arredi per l’appartamento che accoglierà circa 4 persone (nuclei mamma-bambini) e per uno spazio multifunzionale che fa parte di un’altra struttura della Cooperativa e che ha come obiettivo lo svolgimento di laboratori, progetti, incontri e colloqui rivolti alle donne e ai minori che fanno parte del nucleo famigliare.

