Nove nuove benemerenze civiche a Torino: c’è anche il piemontese dell’anno Navid Tarazi

TORINO – La conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale di Torino, nella riunione odierna, ha approvato il conferimento di benemerenze civiche, proposte da vari consiglieri e consigliere. Di maggioranza e di opposizione. La Civica Benemerenza viene conferita a persone ed enti che si sono distinti per il loro impegno sul territorio. Nove i soggetti individuati per l’anno 2025, tra cui anche il piemontese dell’anno 2024 eletto dai lettori di Quotidiano Piemontese, Navid Tarazi, in arte Doggodaiily.

Di seguito la lista delle benemerenze civiche 2025:

Volontariato Organizzato di Protezione Civile che collabora con la Città di Torino, che ha l’obiettivo di rafforzare il Servizio nazionale di Protezione civile, monitorando fenomeni meteorologici, ed intervenendo in situazioni di emergenze

Angelo Marello, “il carrozziere con il cuore”, principale artefice del monumento a Fausto Coppi e tra i fondatori dell’Associazione Piemontese Corridori Ciclisti;

Carmen Settanta, cofondatrice dell’Associazione “Le coccole di mamma Irene” con l’obiettivo di donare affetto ai bambini ospedalizzadeti del Maria Vittoria;

Anna Torretta, prima e unica guida alpina donna della Società delle Guide Alpine di Courmayeur, più volte campionessa italiana di arrampicata su ghiaccio

James Erupakkattu, fondatore della scuola Yoga Shanti nel 1988 promotore da oltre 35 anni di eventi per far conoscere la cultura orientale a Torino

Luca Matteo Vincenzi, proprietario delle Distillerie Vincenzi che operano nella produzione e nella vendita di liquori e sciroppi proprietario dell’azienda dalla quale nacque il “bicerin”

Navid Tarazi, giovane fotografo iraniano, ideatore del progetto Doggodaiily

Ugo Nespolo, artista autore, tra l’altro, del “Museo nel Metrò che accompagna lo sviluppo della metropolitana di Torino raccontando luoghi, personaggi e avvenimenti

Associazione Gamma Donna, che nel 2024 ha celebrato 20 anni di lavoro per la promozione e la tutela del ruolo della donna nel mondo delle imprese e delle professioni.

