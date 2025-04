Cane vive in mezzo a rifiuti ed escrementi su un terrazzo di Torino: LNDC Animal Protection sporge denuncia

TORINO – Ha fatto il giro dei social il video che immortala un cane lupo cecoslovacco vivere in stato di totale abbandono, denutrito e in mezzo a rifiuti ed escrementi.

Per questo la LNDC Animal Protection ha deciso di agire legalmente, sporgendo denuncia per maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544-ter del Codice Penale. LNDC Animal Protection ha inoltre chiesto alle autorità di intervenire immediatamente per sottrarre l’animale a ulteriori sofferenze e per valutare lo stato psicofisico del soggetto.

Come tutti i cani, il lupo cecoslovacco richiede attenzioni specifiche, socializzazione continua e spazi adeguati. Relegarlo su un terrazzo, in condizioni igienico-sanitarie precarie e privo di qualsiasi stimolo, equivale a una forma di violenza continuata nel tempo.

“Questo non è semplicemente un cane tenuto male. Questo è un essere senziente torturato dall’indifferenza e dall’incapacità umana”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “L’abbandono, l’isolamento e la totale mancanza di cure che traspaiono dal video non possono restare impuniti.”

“Chiediamo che vengano presi provvedimenti immediati. Se la legge non riesce a prevenire questi abusi, almeno sia in grado di punirli con decisione,” continua Rosati. “Questo non è solo un problema di benessere animale, ma un sintomo evidente del degrado culturale in cui ancora versa una parte della società.”

“Quello che ha fatto la differenza in questo caso è il coraggio di chi ha documentato e denunciato. Non restiamo in silenzio. Dobbiamo essere la voce di chi non ce l’ha”, conclude Rosati.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese