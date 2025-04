Spaccio “di famiglia” nel Canavese: padre e figlio arrestati dai carabinieri

TORINO – I carabinieri di Rivarolo Canavese hanno arrestato un padre di 52 anni e suo figlio di 17, dopo aver scoperto una centrale di traffico di droga all’interno della loro abitazione, situata a pochi passi dal centro cittadino. L’intervento ha rivelato oltre 600 grammi di hashish e quasi 100 grammi di marijuana.

Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche 1430 euro in contante, presumibilmente guadagnati dalle vendite illecite. Questo episodio non è isolato: sempre a Rivarolo, nello stesso periodo, un altro intervento ha portato all’arresto di un 50enne a Feletto, trovato in possesso di 156 grammi di cocaina e 16 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, insieme a 7000 euro in contante.

Al momento dell’intervento, il figlio del cinquantenne ha tentato di fuggire lanciandosi dal balcone di un primo piano. Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per possesso di droga.

