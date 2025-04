Maltempo Piemonte : la situazione fa paura per la Stura e la Dora Riapria Il comune invita a evitare il Parco della Pellerina

TORINO – La situazione del maltempo sta peggiorando a Torino per le forti piogge che da ieri stanno colpendo il Piemonte.

Particolarmente problematica é la situazione del fiume Stura che all’altezza del ponte Ferdinando di Savoia in corrispondenza di corso Giulio Cesare, ha superato la soglia di guardia e si sta avvicinando al livello di pericolo.

Il ponte Ferdinando di Savoia é stato chiuso in via precauzionale come pure il ponte Amedeo VIII di strada Settimo.