Su Google la ricerca “maltempo in Piemonte” è stata la quarta più frequente in Italia per tutto ieri (17 aprile)

PIEMONTE – Nelle ultime 24 ore le ricerche di Google riguardanti il Piemonte sono aumentate molto, soprattutto in correlazione all’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla regione e che ha causato un morto. Questo grafico di Google trends mostra l’interesse nell’ultima settimana delle ricerche “maltempo Piemonte” e “meteo Piemonte”: si vede chiaramente il picco di ricerche nell’ultimo giorno in entrambe le ricerche.



Le ricerche associate sono “maltempo oggi Piemonte”, “allerta Piemonte”, “Piemonte allerta meteo”, ma anche “allerta precipitazioni”.

Non solo: la ricerca inerente al meteo piemontese è stata, per buona parte della giornata di ieri, la quarta per volume di ricerca; il volume di ricerca è una metrica che Google utilizza per valutare la popolarità di un argomento e che misura quante volte una parola o una coppia di parole viene digitata in un certo periodo di tempo.

Oggi, 18 aprile, la situazione meteo sembra stabilizzata ed è tornato il sole. Tuttavia l’interesse per il meteo piemontese ha avuto un picco intorno alle 7 di mattina, probabilmente perché molte persone e molti giornali hanno cercato aggiornamenti sulle strade chiuse e sui danni del maltempo. La maggior parte delle ricerche arrivano dal Piemonte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese